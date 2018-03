Oyten. Der TV Oyten hat eine beeindruckende Leistung gezeigt und den FSV Hesedorf/Nartum auch in der Höhe verdient mit 6:1 (3:0) bezwungen. Das Team von Axel Sammrey kletterte durch den Sieg in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 auf den dritten Platz hinter den MTV Riede und Spitzenreiter FC Verden 04. Die Tabelle ist jedoch äußerst verzerrt, hat der TVO doch bereits 18 Spiele absolviert, der Vierte, der SV Pennigbüttel, doch erst 13.

Wohl dem, der einen Kunstrasenplatz sein Eigen nennen darf. So fielen am Wochenende sämtliche Bezirksliga-Partien aufgrund der widrigen Platzverhältnisse aus, während der TVO seine absolvieren konnte. Bei herrlichem Sonnenschein bot der Gastgeber den weit über 100 Zuschauern eine sowohl spielerisch, als auch taktisch ansehnliche Leistung. Das sah auch Coach Axel Sammrey so: „Ich bin sehr zufrieden. Meine Mannschaft hat gut gespielt.“

Nicht nur die Abwehr der Gastgeber um Innenverteidiger Daniel Airich und Henrik Müller stand sicher, auch das Mittelfeld arbeitete hervorragend, während die beiden aufgebotenen Angreifer Arthur Bossert und Pascal Döpke die Lücken der Gästeabwehr nutzten. Insbesondere Döpke, dem vor der Pause ein lupenreiner Hattrick gelang. Zudem legte er unmittelbar nach dem Seitenwechsel mit seinem vierten Treffer den Grundstein zum ersten TVO-Sieg im Jahr 2018. Neben Döpke und Bossert wusste auch Murat Avanas durch eine tadellose Leistung auf der für ihn ungewohnten linken Mittelfeldseite zu überzeugen. Mit viel Engagement und großem Spielwitz glänzte er, seine klugen Pässe rissen immer wieder Lücken in die Hesedorfer Abwehr.

21 Minuten dauerte es allerdings, ehe den Männern von Sammrey der Führungstreffer gelang. Nach sehenswertem Spielzug aus der eigenen Hälfte über Ole Persson und Avanas kam Bossert an den Ball und flankte präzise zu Döpke. Dieser drehte sich einmal um die eigene Achse und ließ dem FSV-Keeper keine Chance (21.). Zwölf Minuten später war Döpke erneut zur Stelle. Diesmal hatte Moritz Krimmer den Ball im Mittelfeld erobert und nach einem Alleingang Oytens Torjäger per Rückpass von der Grundlinie bedient. Beim 3:0 war Bossert der Wegbereiter für Döpke, der im Nachsetzen traf (38.). „Oyten ist sehr gut. Mein Team soll dennoch seine winzige Chance in der zweiten Halbzeit nutzen“, hoffte Hesedorfs Coach André Petersen beim Gang aus der Kabine auf Besserung in Halbzeit zwei. Die Chance auf eine mögliche Wende ließ Döpke mit Treffer Nummer vier im Keim ersticken (46.).

Sonderapplaus für Döpke

Der TVO ließ den Gegner nun kommen und erlaubte ihm mehr Ballbesitz. Die Defensive vor Keeper Benjamin Skupin stand jedoch gut. Der FSV kam zwar zu der einen oder anderen Chance, diese blieben aber allesamt ungenutzt. Besser machte es die Mannschaft von Axel Sammrey: In Minute 70 flankte Persson auf Bossert, und der schlaksige Stürmer traf zum 5:0. Fünf Minuten später holte sich Döpke den verdienten Applaus seiner Mitspieler und Zuschauer ab, als er durch Huseyin Tuncel ersetzt wurde. Und der machte dort weiter, wo sein für ihn weichender Mitspieler aufgehört hatte: Er schoss Tore. Sein erstes – mit dem allerersten Ballkontakt – fand aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung. Sein zweites aber schon: Fünf Minuten vor dem Abpfiff setzte er den Schlusspunkt zum 6:1-Sieg. Unmittelbar zuvor hatte Hesedorfs Kapitän Lasse Rosebrock einen von Skupin an Sackmann verwirkten Strafstoß zum Ehrentor der Gäste genutzt (84.).