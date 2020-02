Einst ihm Trikot des TV Oyten gespielt, nun gegen die alten Teamkollegen unterlegen: Julius Feldt. (Björn Hake)

Von einem „der wohl besten Auswärtsspiele seit Langem“ hat Peter Igel, Mannschaftsführer des TV Oyten, nach dem 9:4-Triumph seines Teams beim VfL Westercelle berichtet. Die Gastgeber waren als Tabellenzweiter der Tischtennis-Landesliga in der Rückserie bis dato noch ungeschlagen und mussten entsprechend im Kampf um den Aufstieg einen Rückschlag hinnehmen. Die Gäste hingegen sammelten die wohl schon entscheidenden Punkte auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt.

Den Auswärtscoup mussten die Oytener neben dem geplanten Ausfall von Oliver Helming auch kurzfristig ohne Rüdiger Sachs sicherstellen. Für ihn sprang Thomas Gebbert ein, der an der Seite von Arne Fichtner bei der knappen Fünfsatz-Niederlage nur knapp einen Punktgewinn im Doppel verpasste. Besser lief es für Peter Igel/Franz König und Vincent Vogel/Dirk Chamier von Gliszczynski, die mit ihren Erfolgen für die 2:1-Führung sorgten. Im ersten Einzel des Tages setzte sich Peter Igel in drei Sätzen durch. Eine Niederlage musste derweil Vincent Vogel hinnehmen, der dem starken Ex-Oytener Julius Feldt mit 1:3 unterlag. Auch im mittleren Paarkreuz ging es mit einer Punkteteilung weiter, da Dirk Chamier von Gliszczynski die Viersatz-Niederlage von Franz König umgehend ausglich. Im unteren Paarkreuz setzte sich Arne Fichtner souverän in drei Sätzen durch. Anschließend bewies Thomas Gebbert bei einem 1:2-Satzrückstand Kampfgeist und Nervenstärke. Auch dank einiger Vorhand-Winner gelang Gebbert noch die Wende.

Die Vorentscheidung gelang dann im oberen Paarkreuz. Im Duell der Spitzenspieler behauptete sich Peter Igel gegen Julius Feldt mit 3:0. „Ich hatte es um einiges enger erwartet, da wir unzählige Male zusammen trainiert hatten. Ich habe aber wirklich gut gespielt“, freute sich Peter Igel, was auch für den Fünfsatz-Erfolg von Vincent Vogel galt: „Das war ein ganz wichtiges Break. Endlich hat Vincent mal ein knappes Spiel gewonnen.“ So fehlte lediglich ein weiterer Punktgewinn, den Franz König mit einem verdienten 3:2 holte. „Da auch Ritterhude verloren hat, sollte der Klassenerhalt sicher sein. Nächste Woche geht es wieder gegen eine Mannschaft, die oben mitspielt. Im Heimspiel gegen Lamstedt sollten wir allerdings vollzählig sein“, erklärte Peter Igel.

Weitere Informationen

VfL Westercelle - TV Oyten 4:9

Bruns/Semke-Pukaß - Igel/König 9:11, 7:11, 5:11; Feldt/Nguyen - Vogel/Chamier von Gliszczynski 4:11, 10:12, 11:9, 8:11; Dümeland/Rösch - Fichtner/Gebbert 11:6, 11:0, 8:11, 8:11, 11:5; Feldt - Vogel 11:9, 11:7, 12:14, 11:9; Bruns - Igel 7:11, 5:11, 10:12; Dümeland - König 12:10, 11:6, 6:11, 11:9; Rösch - Chamier von Gliszczynski 10:12, 6:11, 8:11; Nguyen - Gebbert 11:8, 9:11, 11:7, 8:11, 6:11; Semke-Pukaß - Fichtner 7:11, 8:11, 2:11; Feldt - Igel 4:11, 4:11, 8:11; Bruns - Vogel 11:8, 9:11, 11:2, 9:11, 5:11; Dümeland - Chamier von Gliszczynski 11:8, 6:11, 11:7, 11:7; Rösch - König 7:11, 11:9, 11:3, 9:11, 8:11 FK