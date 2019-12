Oyten. Für die B-Junioren des TV Oyten ging es im finalen Heimspiel der Vorrunde zur Handball-Oberliga in eigener Halle gegen den OHV Aurich. Für beide Teams war der Zug in Richtung Oberliga bereits vor der Partie abgefahren. Ein Wiedersehen gibt es im Januar in der Verbandsliga. Aufseiten der Gastgeber verteilten Marc Lange und Yannik Grobler die Einsatzzeiten auf alle Akteure. Zu einem Sieg sollte es schlussendlich trotz einer 21:19-Führung nicht reichen. Nachdem die Gastgeber in den letzten vier Minuten der Begegnung ohne Torerfolg geblieben waren, jubelten die Gäste über ein 24:21 (12:9).

Die Startphase war zunächst komplett an den OHV gegangen. Noch keine Viertelstunde war in der Pestalozzihalle gespielt, da stand es 10:3 für die Gäste. Fortan sollte sich für die Gastgeber eine Kurzdeckung gegen Aurichs zwölffachen Torschützen Jorit Resthöft auszahlen. Tor um Tor arbeiteten sich der TV Oyten zurück. Ab dem 12:12 (28.) durch Marlon Hencken war es bis zum 21:21 (48.) eine Begegnung auf Augenhöhe. Schlussendlich hatte dann der Drittliga-Nachwuchs aus Ostfriesland das glücklichere Ende für sich.