In einer guten Verfassung haben sich jetzt die Junioren-Fußballer des DFB-Stützpunkts Oyten bei der Endrunde der U13-Niedersachsenmeisterschaft präsentiert. In der Abschlusstabelle belegte das Team den fünften Platz. In den sieben Spielen, die der Stützpunkt zu absolvieren hatte, fuhr er drei Siege ein, viermal musste sich die junge Mannschaft geschlagen geben.

Besonders in den Begegnungen gegen die Mannschaften aus den Leistungszentren der Profiklubs VfL Wolfsburg, Hannover 96 sowie VfL Osnabrück – der Zweitliga-Nachwuchs schnappte sich in diesem Jahr den Turniersieg – gestalteten die Jungs aus den Landkreisen Verden und Osterholz die Partien lange sehr offen und werten sich mit viel Leidenschaft gegen die drohenden Niederlagen.

Das Leistungszentrum von Eintracht Braunschweig ließ der DFB-Stützpunkt Oyten sogar hinter sich in der Tabelle. Darüber hinaus wurden mehrere Spieler des Stützpunkts besonders belohnt: Rayk Rodel, Lukas Dreyer, Kevin Müller sowie Jesco Köhler erhielten nach der Endrunde eine Einladung – und zwar zu einem Sichtungslehrgang nach Barsinghausen. Wenn sie sich dort gut präsentieren, winkt ihnen einen Platz in der Niedersachsenauswahl.

Folgende Spieler aus dem Kreis Verden waren von den Trainern Andreas Kierath, Torsten Eberst, Gregor Badstübner sowie Volker Hopp zur Endrunde eingeladen worden: Rayk Rodel, Lukas Dreyer, Kevin Müller, Jarik Lehmann (alle JFV Verden/Brunsbrock), Piet Freiberg (JSG Backsberg) sowie Pascal Uhl (JSG Union).