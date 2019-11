Sein gewonnenes Einzel verhinderte die Vorentscheidung zum 1:6: Oytens Nummer eins Peter Igel. (Björn Hake)

Beim derzeitigen Landesliga-Tabellenführer und zugleich einer der stärksten Mannschaften der Klasse erreichten die Tischtennisspieler des TV Oyten ein respektables 8:8-Unentschieden. „Insgesamt ist es ein leistungsgerechtes Ergebnis. TSV Lamstedt ist in dieser Liga definitiv keine Laufkundschaft", lautete das Fazit von Oytens Peter Igel.

An der Seite von Franz König sorgte Igel für den einzigen Punkt aus den Eingangsdoppeln. „Für den ersten gemeinsamen Auftritt war es ganz ordentlich. Das versuchen wir beizubehalten„, erklärte Peter Igel. Da die Gastgeber die beiden weiteren Doppel jeweils in vier Sätzen gewannen, gingen sie mit einer Führung in die Einzel, die sie dort dann zunächst weiter ausbauten. So musste sich Oliver Helming ebenso klar in drei Sätzen geschlagen geben wie Vincent Vogel. Rückblickend als sehr wichtig sollte sich der knappe Fünfsatzerfolg von Peter Igel erweisen. „Wenn ich das Spiel verliere, liegen wir 1:6 zurück, dann wäre wohl nicht mehr viel möglich gewesen. Ich habe gegen Lars Rieger zunächst kaum Rhythmus gefunden und musste mich durchbeißen“, sagte Oytens Nummer eins.

Es folgte die stärkste Phase der Gäste, die durch Erfolge im unteren Paarkreuz weiter herankamen. Franz König gewann souverän mit 3:0 und auch Rüdiger Sachs ließ sich von vergebenen Matchbällen im vierten Durchgang nicht aus der Ruhe bringen und siegte mit 11:9 im Entscheidungssatz. Anschließend legten Igel und Helming mit Dreisatzsiegen zur erstmaligen Führung des TV Oyten nach. Zwar musste sich das mittlere Paarkreuz beugen, doch auf Franz König und Rüdiger Sachs war an diesem Tag Verlass. Beide punkteten erneut für ihren Verein. So ging es mit einer knappen 8:7-Führung ins Schlussdoppel. Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski kämpften verbissen um den Auswärtssieg, mussten sich jedoch trotz zwischenzeitlicher Satzführung geschlagen geben. „Die Liga zeigt sich weiterhin sehr ausgeglichen. In Bestbesetzung zählen wir mit zur Spitze. Im nächsten Spiel beim SV Werder Bremen II sollte für uns auch etwas möglich sein", blickte Igel voraus.