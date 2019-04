60 Minuten stehen für die Damen des TV Oyten noch an, dann ist die Saison 2018/2019 in der 3. Liga West für das Team um Trainer Jörg Leyens Geschichte. Das Saisonfinale steht für die „Vampires“ beim Tabellenletzten BV Garrel an (Anpfiff: Mittwoch um 16 Uhr). Von der Tabellensituation geht der TVO zwar als Favorit ins Spiel, Leyens schraubt die Erwartungen aber dennoch nach unten. Der Coach nennt dafür auch einen triftigen Grund: „Wir haben eine Personalsituation, wie wir sie noch nie hatten.“ Neben den Verletzten Denise Engelke, Patricia Lange und Jana Kokot fallen nun auch noch die beiden Linkshänderinnen Lisa Bormann-Rajes und Wiebke Meyer aus. „Lisa ist weiterhin am Oberschenkel verletzt. Im letzten Heimspiel gegen Bonn wollte sie unbedingt dabei sein, jetzt gehen wir aber kein Risiko mehr ein“, sagt Jörg Leyens. „Wiebke befindet sich auf einem Lehrgang mit der Jugend-Nationalmannschaft.“ Obwohl die Personallage angespannt ist, wolle man alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen.