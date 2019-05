Axel Sammrey war nach dem 4:1-Heimsieg des TV Oyten zufrieden mit der Leistung seines Teams. (Björn Hake)

„Eine hochverdiente Niederlage, wir haben keine Einstellung an den Tag gelegt. So geht man in Oyten halt unter“, meckerte der Co-Trainer des SV Vorwärts Hülsen, Dave Otto, nach der deutlichen und hochverdienten 1:4-Pleite in der Fußball-Bezirksliga beim TV Oyten.

Den Torreigen für die Gastgeber eröffnete Elvedin Bibic per Kopf bereits früh (7.). „Er ist nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt, aber das hat er gut gemacht“, schmunzelte Oytens Trainer Axel Sammrey, der eine starke erste halbe Stunde seines Teams beobachtete. Nur zehn Minuten später erhöhte Lennart Brand ebenfalls per Kopf nach einem Bibic-Eckball auf 2:0. In der 33. Minute drehte das Duo des Tages den Spieß wieder um, indem Brand mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle Bibic bediente und dieser eiskalt zum 3:0 einschob. „Wir hätten sogar 5:0 führen können, weil wir brutal überlegen waren. Doch nach dem 3:0 hat die Mannschaft ein wenig nachgelassen“, betonte Sammrey.

So konnten die ansonsten harmlosen Gäste nach einem gut heraus gespielten Konter und einem sehenswerten Abschluss von Zekirja Paloshi auf 1:3 verkürzen (37.). „Da haben wir gepennt“, haderte Sammrey. Den Schlusspunkt zum 4:1 setzte der TVO, indem Jonas Reinke eine starke Vorarbeit von Marius Winkelmann veredelte (71.). „Dieses Tor war wirklich schön heraus gespielt. Insgesamt war die Leistung der Mannschaft in Ordnung, wobei wir noch mehr Tore hätten schießen müssen. Aber wenn man vier Stück erzielt, darf man eigentlich nicht meckern“, sagte Sammrey, dessen Team auf Platz sieben steht. Hülsen stagniert auf Rang zehn und hat den Klassenerhalt trotz sechs Zählern Vorsprung noch immer nicht zu hundert Prozent sicher.