Oldenburg. Mit einem gerupften Kader musste die männliche Handball-B-Jugend des TV Oyten zum Punktspiel in der Verbandsliga beim TvdH Oldenburg angetreten. Mittelmann Marlon Hencken (privat verhindert) und Torwart Denis Böse (Zahn-OP) fehlten komplett. Kilian Kahl (Rücken) und Lukas Seliger (Schulter) hatten mit Verletzungen nur für den Notfall auf der Bank Platz genommen.

Trotz der wenig optimalen Vorzeichen war für die Gäste nach einem 5:10-Rückstand beim 15:15 (42.) und 16:16 (43. – beide Male hatte Kreisläufer Luis Müller für den TV Oyten getroffen) sogar etwas Zählbares greifbar.Schlussendlich standen die von Marc Lange und Yannik Grobler trainierten Nachwuchs-„Vampires“ dann aber doch mit leeren Händen da. Am Ende hatte sich der TvdH mit 20:18 (11:7) für die Niederlage in Oyten revanchiert. „Wir kämpfen uns gut wieder heran, werden dann aber zu hektisch und haben nicht die nötige Ruhe“, bilanzierte Yanik Grobler. Für den TVO geht es bereits an diesem Mittwoch (19.30 Uhr, Pestalozzihalle) mit einem Nachholspiel gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen weiter.