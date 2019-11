Viele technische Fehler und eine schwache Chancenverwertung: Für die B-Jugend-Handballerinnen des TV Oyten hat es im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Werder Bremen II eine 16:22 (8:9)-Niederlage gesetzt. „Wir haben uns einmal mehr ein Stück weit selber geschlagen“, analysierte Yvonne Geßler, die Oytens Nachwuchs gemeinsam mit Isabel Schacht trainiert.

Nach einem schwachen Start (1:6/13.) hatte sich der TVO bis zur Halbzeit auf einen Treffer herangekämpft. Die Phase nach Wiederanpfiff ging dann aber wieder an die Bremerinnen – 12:8 stand es binnen drei Minuten für die Gäste. In der Folge blieb das Heimteam bis zum 14:16 (41.) auf Tuchfühlung, dann zog die zweite Mannschaft des SV Werder bis zum Abpfiff noch auf sechs Treffer davon. Mit 3:9 Punkten rangiert der TVO nach sechs Spielen in der Zehnerstaffel auf Rang acht. Oytens stärkste Spielerin stand gegen Werder II im Tor: Lilian Fischer hatte ihr Team mit ihren Paraden lange im Spiel gehalten.