„Wir haben uns beim Tabellendritten gut verkauft, immerhin 21 Tore geworfen und den zweiten Durchgang nach Treffern sogar für uns entschieden.“ Yvonne Geßler, Trainerin der weiblichen Handball B-Jugend des TV Oyten, war trotz einer 21:25 (10:15)-Niederlage beim SV Werder Bremen II nicht unzufrieden mit der Vorstellung ihrer Mannschaft im Auswärtsspiel der Landesliga.

Fenja Rohlfs, zweimal Anna-Lena Geßler sowie Lina Schidzig hatten den Außenseiter in der Hansestadt nach etwa fünf Minuten mit 4:1 in Führung geworfen. Danach jedoch zeigte sich die Überlegenheit von Werders Zweitvertretung besonders in Eins-gegen-eins-Duellen. Beim Stand von 11:6 (17.) lagen die Gäste aus Oyten erstmals mit fünf Toren in Rückstand. Im zweiten Abschnitt ließ der „Vampiresnachwuchs“ den Gegner aus dem oberen Tabellendrittel nicht weiter davonziehen. Jule Meinke traf in Minute 42 zum 22:17, Tarja Mosel sorgte 15 Sekunden vor der Schlusssirene mit dem Treffer zum Endstand für den Schlusspunkt. Oyten bleibt somit Tabellenletzter, könnte sich jedoch mit einem Sieg im abschließenden Saisonheimspiel gegen den MTV Eyendorf noch um zwei Plätze verbessern.