Spitzenspieler Peter Igel zeigte sich mit dem Saisonauftakt sehr zufrieden, mahnte aber auch, weil der TVO nicht immer in Bestbesetzung antreten werden könne. (Björn Hake)

Gelungener Auftakt für die Tischtennisspieler des TV Oyten: Im ersten Saisonspiel nach dem Aufstieg in die Landesliga wurde in eigener Halle der TuS Lachendorf mit 9:4 bezwungen.

Während die Gäste auf ihre Nummer vier verzichten mussten, konnten die Gastgeber in Bestbesetzung antreten. Eine Tatsache, die vermutlich nicht regelmäßig gegeben sein wird, wie Spitzenspieler Peter Igel erklärt: „Es wird in dieser Saison immer mal wieder vorkommen, dass auch wir Leute ersetzen müssen. Ich selbst werde nicht alle Spiele absolvieren. Gegen Lachendorf hat man aber schon gesehen, was möglich ist, wenn wir vollzählig sind. Dann haben wir eine gute Truppe zusammen. Dennoch zählt für uns in erster Linie der Klassenerhalt, dafür haben wir schon mal die ersten Punkte gesichert.“

Erstmals für den TV Oyten am Tisch stand Neuzugang Vincent Vogel. An der Seite von Igel musste sich der Youngster im Doppel jedoch in vier Sätzen geschlagen geben. „Es ist normal, dass es sich in den Doppeln noch etwas finden muss“, sagte Igel, der sich aber über die Punktgewinne der Paarungen Oliver Helming/Dirk Chamier von Gliszczynski sowie Franz König/Arne Fichtner freuen durfte. In den ersten Einzeln folgten dann zunächst Punkteteilungen. An Position eins gelang Igel trotz Ellenbogenbeschwerden eine starke Vorstellung und gewann glatt in drei Sätzen. Oliver Helming unterlag hingegen dem Spitzenspieler der Gäste mit 1:3. Im Match von Vincent Vogel gegen Bastian Neubert reichte auch die gute Leistung des Talents nicht aus, um Neubert in die Knie zu zwingen. Dirk Chamier von Gliszczynski bügelte die Niederlage aber umgehend wieder aus.

Mit vier Siegen in Serie setzten sich die Gastgeber anschließend entscheidend vom Kontrahenten ab. Das untere Paarkreuz um Franz König und Arne Fichter überzeugte mit zwei Siegen. Nach Peter Igels Dreisatzerfolg im Duell der Spitzenspieler legte Oliver Helming einen nervenstarken Fünfsatzsieg nach. Der TuS Lachendorf verkürzte mit einem Punktgewinn noch einmal zum 4:8, ehe es Vincent Vogel vorbehalten war, durch ein klares 3:0 den entscheidenden neunten Punkt für sein neues Team zu holen. „An ihm werden wir sicherlich noch viel Freude haben, ein hochtalentierter Junge“, lobte Peter Igel.

Weitere Informationen

TV Oyten - TuS Lachendorf 9:4

Helming/Chamier von Gliszczynski - Miklis/Appel 11:2, 11:6, 8:11, 14:12; Igel/Vogel - Kunz/Neubert 2:11, 11:5, 5:11, 9:11; König/Fichtner - Felgentreu/Sewerin 11:8, 11:9, 11:8; Igel - Miklis 11:9, 11:1, 11:6; Helming - Kunz 6:11, 10:12, 11:9, 6:11; Chamier von Gliszczynski - Appel 11:5, 14:12, 9:11, 11:9; Vogel - Neubert 11:3, 6:11, 9:11, 11:7, 10:12; König - Sewerin 10:12, 8:11, 11:2, 11:3, 11:3; Fichtner - Felgentreu 11:2, 11:3, 13:11; Igel - Kunz 11:5, 11:7, 11:7; Helming - Miklis 11:8, 9:11, 7:11, 11:7, 11:8; Chamier von Gliszczynski - Neubert 3:11, 8:11, 6:11; Vogel - Appel 11:8, 11:9, 13:11 FK