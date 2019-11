Musste anerkennen, dass er und seine Mitstreiter vom TC Oyten nicht mit Godshorn konkurrieren konnten: Hartmut Schmidt-Klute. (Björn Hake)

Absolut nichts zu holen gab es für die Herren 60-Mannschaft des TC Oyten im Oberliga-Punktspiel gegen den TC Godshorn. Hatte es in der vergangenen Winter-Saison noch jeweils 3:3 gestanden, zogen die Gastgeber diesmal mit 0:6 deutlich den Kürzeren. Allerdings waren die Vorzeichen bei der Neuauflage des Duells auch gänzlich andere, wie Oytens Kapitän Hartmut Schmidt-Klute verdeutlicht: „Im letzten Winter wähnten wir uns in beiden Partien sogar näher am Sieg. Nun hat Godshorn völlig verdient gewonnen. Sie haben an den Positionen eins uns zwei starke Leute hinzugewonnen. Damit konnten wir einfach nicht konkurrieren."

Im ersten Match des Tages lag Frank Lesemann schnell 0:4 zurück. Er wusste sich dann zwar zu steigern und den Rückstand sogar noch aufzuholen, verlor ihn aber dennoch mit 4:6. Im zweiten Durchgang sorgte sein Kontrahent durch ein 6:3 für den ersten Punktgewinn der Gäste. An Position vier spielend versuchte Herbert Martens alles, doch mehr als drei Spielgewinne pro Satz waren auch ihm nicht vergönnt. Schnell vorbei war das Match von Rainer Bahrenburg, der die klare Überlegenheit seines Gegners neidlos anerkennen musste (0:6, 2:6). Im Spitzeneinzel unterlag auch Hartmut Schmidt-Klute in zwei Sätzen. „Aber wie schon in der Vorwoche muss ich mich nicht groß ärgern. Mit meinem Spiel kann ich zufrieden sein. Mein Gegner war einfach besser„, sagte Hartmut Schmidt-Klute, der auch die abschließenden Zweisatz-Niederlagen in den Doppeln realistisch einschätzen konnte: „Bei einem 0:4-Rückstand ist die Luft natürlich ein wenig raus. Wir haben trotzdem mit Anstand verloren. Unsere Moral ist weiterhin intakt und wir werden es nächste Woche in Ronnenberg von Neuem versuchen.“