Axel Sammrey sah in Pennigbüttel kein Tor seiner Mannschaft. (FOCKE STRANGMANN)

Pennigbüttel. Immer und immer wieder forderte der Trainer des SV Komet Pennigbüttel, Marco Meyer, seine Mannen in der ersten Halbzeit auf, nachzurücken. Doch Mittelstürmer Tim Weinmann hing lange Zeit zu sehr in der Luft. Auch deshalb kamen die Hausherren in der Fußball-Bezirksliga 3 nicht über ein torloses Remis gegen den TV Oyten hinaus.

Die selbstbewussten Gäste besaßen sogar die besseren Möglichkeiten. „Deshalb war das Unentschieden auch ein wenig glücklich für uns“, räumte Meyer ein. TV-Goalgetter Pascal Döpke feuerte bereits nach sieben Minuten den ersten Warnschuss auf das gegnerische Tor ab. Auf der Gegenseite blockte Henrik Müller einen strammen Schuss von Marek Entelmann nach einer Viertelstunde kurz vor der Linie ab. „Wieder Bewegung rein, wir stehen“, alarmierte SV-Keeper Philip Böttjer seine Mannen Mitte der ersten Hälfte. Doch derjenige, der sich weiter am meisten bewegte, blieb Pascal Döpke. Nach 25 Minuten ließ Böttjer den alleine auf ihn zustrebenden Angreifer mit einer Glanzparade abblitzen. Oytens Moritz Krimmer vergab kurz vor der Pause kläglich eine Großchance auf Pass von Ömer Aktas.

Joker Joschua Zurek (48.) und Kostantinos Katsanos (59.) verfehlten das Oytener Gehäuse nach der Pause jeweils knapp. Doch dann tauchte wieder Pascal Dökpe frei vor Philip Böttjer auf. Der Keeper machte sich lang und verhinderte erneut einen Rückstand (61.). „Da hätte Pascal aber besser noch einmal quergelegt“, beurteilte sein Coach Axel Sammrey die Szene. Tim Weinmann beförderte die Kugel nach einer schönen Flanke von Marvin Eberhards von rechts eine Viertelstunde vor Schluss über das Tor.

Die letzten Minuten gehörten den noch etwas frischer wirkenden Hausherren. Doch in der 90. Minute versäumten es Konstantinos Katsanos und Tim Weinmann nach einem Hackentrick von Joschua Zurek, einfach mal abzuschließen. „Uns hat die Entschlossenheit vor dem Tor gefehlt“, ließ Marco Meyer wissen. Axel Sammrey sprach von einer gerechten Punkteteilung.