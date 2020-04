Daniel Moos (Mitte) ist glücklich, dass Lars Müller-Dormann (links) und Marc Winter sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen des TV Oyten gute Arbeit leisten und dies auch in der kommenden Saison fortsetzen wollen. (TV Oyten)

Daniel Moos: Ich würde sagen, es war ein spannendes und turbulentes Jahr. Wir haben doch einige Entscheidungen treffen müssen, die so nicht absehbar waren. Für mich ist es eine neue Herausforderung, die total viel Spaß macht.

Das ist mir in der Tat schwergefallen. Eben genau aus dem Grund, weil ich noch nicht lange dabei war. Insofern war ich umso dankbarer, dass ich mit Matthias Mosel (2. Vorsitzender, Anm. d. Red.) und Helmut Kuhn (Kassenwart, Anm. d. Red.) zwei Vorstandskollegen habe, die über weitaus mehr und langjährige Erfahrung verfügen. Sie haben mich da unterstützt. Denn wir arbeiten als Team zusammen. Das ist mir sehr wichtig. Letztlich ist es ein schleichender Prozess gewesen. Man hat gemerkt: Mensch, jetzt muss etwas passieren. Man überlegt aber auch: Ist das der richtige Weg? Diesen Automatismus kennt man aus dem Sport. Wir haben uns lange gegen eine Trennung gewehrt. Haben dann aber festgestellt, dass es das Beste ist, das Gespräch zu suchen und zu überlegen, was das Beste für die Mannschaft ist.

Fehler kann man, glaube ich, eigentlich gar nicht sagen. Wir haben aber Schwierigkeiten gehabt. Schon in den letzten Jahren wurde es immer schwieriger, eine Mannschaft zusammenzustellen. Das hat im Sommer für Schwierigkeiten gesorgt. Denn wir mussten für zwei Mannschaften planen. Die zweite Frauen spielt in der Oberliga ja auch hochklassig. Beides adäquat zu besetzen, hat sich wie ein roter Faden durch die Saison gezogen. Wir haben lange Zeit Probleme gehabt, die Positionen der Torhüterinnen so zu besetzen, dass gut in beiden Teams gearbeitet werden kann. Ich denke, dadurch ist dann diese Kettenreaktion entstanden.

Die ist letztlich in Gesprächen entstanden. Wir sind im Vorstand gefordert gewesen, um zu entscheiden, wie wir uns aufstellen wollen. Wir haben von den beiden dann relativ schnell die Bereitschaft signalisiert bekommen, dass sie einspringen, bis wir eine Lösung gefunden haben. Damals war die Zielrichtung, dass die beiden es bis Ende des Jahres machen. Dann kristallisierte sich in der folgenden Zeit aber heraus, das könnte langfristig werden.

Die Mannschaften sind sehr zufrieden. Wir bekommen auch die Signale, dass es funktioniert, zwei Teams auf diese Art und Weise zu betreuen.

Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, ob es auf diesem Niveau zu viel wird. Aber das haben wir mit beiden sauber besprochen. Auch die Trainer haben sich ihre Gedanken gemacht. Doch wenn letztendlich die beiden der Meinung sind, dass sie es zeitlich bewerkstelligen können, dann gehen wir den Weg.

Natürlich. Das ist unser Wunsch, so wie die Saison bislang gelaufen ist. Die Jungs sind auch alle heiß drauf. Es ist unser Ziel, den Aufstieg anzupeilen.

Das ist eine schwierige Aufgabe. Ich befasse mich beruflich im Rathaus ja auch mit dem Thema. Daher wusste ich schon länger, was da kommt. Man hat sich da ja mit den Entscheidungen auf den oberen Ebenen zunächst schwergetan. Was das Sportliche angeht, habe ich gedacht, dass es für die Herren ärgerlich ist. Die haben einen guten Lauf gehabt. Meine Hoffnung ist daher, dass wir irgendwann die Saison fortsetzen können. Jetzt muss aber in den Gremien entschieden werden, wie es weitergeht. Und diese Entscheidungen werden wir dann akzeptieren müssen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Es wird bei der Sache aber wohl Gewinner und Verlierer geben.

Das haben wir momentan nicht im Fokus. Und das befürchte ich aktuell auch nicht. Ich glaube schon, dass wir ganz gut vernetzt sind – auch die Trainer mit den Mannschaften. Die Kontakte bestehen da weiter, damit keine Leuten verloren gehen. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie lange sich das Ganze jetzt hinzieht.

Das kann man so sagen. Wir sind gut aufgestellt, haben gute Teams und tolle Trainer, die sich engagieren. Es gibt aber auch andere Risiken. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was für finanzielle Auswirkungen die Geschichte für die „Vampires“ hat. Wir müssen natürlich darauf gucken, wie es unseren Sponsoren geht. Und auch in anderen Bereichen haben wir derzeit keine Einnahmen. Das muss aber mit dem Hauptverein besprochen werden. Das betrifft nicht nur uns Handballer, sondern alle Abteilungen.

Das ist entstanden, weil meine Töchter schon seit vielen Jahren beim TV Oyten Handball spielen. Ich komme selbst nicht aus der Abteilung und habe selbst nie Handball gespielt. Ich bin also eher ein Quereinsteiger. Matthias Mosel und andere Handballer kenne ich aber schon sehr lange, weil wir zusammen Sport treiben. Irgendwann kam dann das Thema auf, dass ein Nachfolger für Ralf Schulz gesucht wird. Er wollte kürzer treten und hat sehr viel bewirkt. Jetzt arbeitet er im Hintergrund weiter. Ich habe mich dann überreden lassen (schmunzelt).

Überhaupt nicht. Es macht total Spaß, immer wieder vor neue Aufgaben sowie Herausforderungen gestellt zu werden und das Gefühl zu haben: Wir entwickeln uns immer weiter.

Ja, das Thema Corona überlagert natürlich alles. Daneben haben wir – so geht es allen anderen aber auch – noch das Problem, immer wieder Trainerinnen und Trainer zu finden. Dann soll der Jugendbereich so am Laufen gehalten werden, wie es aktuell ist. Und dann ist da ja auch noch die Einbindung von Ehrenamtlichen. Das sind so die Baustellen, die wir aktuell haben.

Zur Person

Daniel Moos

ist Leiter der Handballsparte beim TV Oyten. Vor einem Jahr ist er in das Amt gewählt worden und trat die Nachfolge von Ralf Schulz an. Beruflich ist er in der Oytener Verwaltung als Fachbereichsleiter tätig.