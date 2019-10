Nach fünf Auftaktpleiten gewannen Lisa Goldschmidt (Mitte) und der TV Oyten erstmals in dieser Saison. Goldschmidt war in Hannover beste Torschützin des TVO. (Hake)

Hannover. Dieses Mal nicht, dachten sich die Handballerinnen des TV Oyten. Dieses Mal wollten sie das Feld nicht als Verliererinnen verlassen. Die „Vampires“ waren mit dem festen Vorhaben zum Auswärtsspiel gegen den Hannoverschen SC gefahren, um im sechsten Saisonspiel der 3. Liga Nord den ersten Sieg zu feiern. Und der Wille beim TVO war groß genug. Oyten gewann das Duell gegen den ebenfalls punktlosen HSC mit 24:22 (13:6) und darf nun mit ein wenig mehr Zuversicht auf die kommenden Wochen blicken.

Alle waren sie beim TV Oyten nach dem Schlusspfiff erleichtert. Einer, der zuvor 60 Minuten lang den ersten Sieg der Saison 2019/2020 herbeigesehnt hatte, war Trainer Jörg Leyens. Der Coach war – wie sollte es auch anders sein – überglücklich, dass seine Mannschaft nun nicht mehr mit einem leeren Punktekonto dasteht. Er war überglücklich, dass er die Glückwünsche entgegennehmen durfte, auf die er und sein Team „gefühlt ewig“ gewartet hatten. Für den Trainer war sofort klar, was der Hauptgrund für den Sieg war. Es sei keine einzelne Spielerin gewesen. „Das Kollektiv war erfolgreich“, lobte Leyens sein gesamtes Team.

Ein Dank an die Fans

Und auch einige Menschen auf der Tribüne trugen laut Jörg Leyens zum Auswärtssieg bei. Denn unter die Zuschauer hatten sich in der Landeshauptstadt auch einige Anhänger der Gäste gemischt. „Die Unterstützung aus Oyten war schon großartig. Unsere Zuschauer haben für eine Art Heimspiel-Atmosphäre gesorgt“, lobte der TVO-Trainer.

Doch trotz der Unterstützung aus der Heimat waren es die Spielerinnen der „Vampires“, die es in Hannover selbst richten mussten. Und dass sie mit einem großen Willen zum HSC gefahren waren, zeigte sich von Anfang an: Bis zur 13. Minute erspielte sich keines der beiden Kellerkinder einen Vorteil (3:3), doch dann begann die stärkste Phase der Leyens-Sieben. Sie begann mit dem 4:3 (16.) durch Nathalie Meinke, die eigentlich zum Kader des TV Oyten II gehört, und endete mit dem 10:3 (24.) durch Emily Winkler. In diesen acht Minuten hatten die Gäste für klare Verhältnisse gesorgt. Hannover gelang es danach immerhin, den Abstand bis zur Halbzeitpause nicht noch weiter anwachsen zu lassen.

Das Pausenfazit von Leyens hätte positiver kaum ausfallen können: „Den Grundstein für den späteren Sieg haben wir ganz klar in der ersten Halbzeit gelegt. Die Abwehr war gut, die Wurfquote war gut und Romina Kahler im Tor war ebenfalls gut drauf. Außerdem hat Nathalie Meinke in der Offensive eine große Durchschlagskraft gezeigt.“

Die starke Viertelstunde im ersten Durchgang habe dann aber doch ein paar Spuren bei seinem Team hinterlassen, musste Jörg Leyens feststellen. Der Kräfteverschleiß sei nicht unbedingt gering gewesen. „Nachdem wir den Gegner komplett im Griff hatten, haben wir uns gesagt, nicht nachzulassen“, sagte der Coach. In der Deckung sei dies dann aber doch einige Male passiert. Und so holte der Hannoversche SC doch noch einmal auf. In der 49. Minute traf Michelle Schäfer zum 16:18 aus Sicht des HSC. Plötzlich waren die Gastgeberinnen dem TVO wieder gefährlich nahe gekommen. Die Leyens-Sieben ließ eine Wende aber nicht zu. Sie antwortete mit zwei Toren und brachte die Führung im Anschluss über die Zeit. Dass sein Team nach der Aufholjagd des HSC nicht eingebrochen war, verwunderte den Trainer des Siegerteams nicht. „Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass wir das Spiel aus der Hand geben, weil alle einen unbändigen Siegeswillen gezeigt haben. Und zwar über die gesamte Spielzeit.“ Auf dem ersten Erfolgserlebnis der Saison ausruhen wolle man sich nicht. Leyens: „Wir arbeiten weiter und werden dann versuchen, uns auch ein großes Team der Liga schnappen.“ Die Gelegenheit dazu hat der TV Oyten am kommenden Spieltag, wenn er beim MTV Heide gastiert.