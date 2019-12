Oyten. Auch beim fünften Versuch, einen Punktgewinn in der Herren-60-Oberliga zu verzeichnen, ist der TV Oyten leer ausgegangen. Die Partie beim Helmstedter TV endete, wie schon die vier Partien zuvor, mit einer 0:6-Niederlage.

„Es ist wie jede Woche, wir sind eigentlich gar nicht so weit weg, aber am Ende soll es einfach nicht sein. Wir tragen es dennoch mit Fassung. Teilweise ist da mittlerweile natürlich auch viel Galgenhumor im Spiel, denn so wirklich vorwerfen können wir uns nichts“, erklärte Oytens Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute. Er verwies darauf, dass alle Spieler des TV Oyten ihre Leistung brachten. Der Kapitän erlebte einen bitteren ersten Satz, in dem er keinesfalls enttäuschte, sein Kontrahent beim 6:0 aber einfach alles traf und das nötige Glück auf seiner Seite hatte.

Oft geführt und doch verloren

Der zweite Durchgang verlief dann ausgeglichener und endete mit einer Niederlage im Tiebreak. „Dabei lag ich eigentlich ständig in Führung, aber vermutlich kommt da mittlerweile auch irgendwann der Kopf ins Spiel“, erklärte Schmidt-Klute. Rainer Bahrenburg und der erstmals eingesetzte Wilfried Lütjen verkauften sich ebenfalls teuer. Ihre Zweisatzniederlagen konnten sie jedoch nicht verhindern. Sehr ausgeglichen absolvierte Herbert Martens sein Match. Doch auch ihm war kein Satzgewinn vergönnt. Die Gäste hofften deshalb auf den Ehrenpunkt im Doppel. Während Hartmut Schmidt-Klute und Wilfried Lütjen chancenlos unterlagen, mussten sich Rainer Bahrenburg und Herbert Martens erst nach langem Kampf beugen. So schloss das Oytener Gastspiel wieder einmal mit warmen Worten des Gegners, nicht aber mit Punkten. „Wir geben nicht auf, einen Versuch haben wir noch“, flüchtete sich Hartmut Schmidt-Klute in Zweckoptimismus. Der Kapitän hofft im abschließenden Heimspiel gegen den TV Springe auf die Rückkehr der zuletzt fehlenden Frank Lesemann und Jens Eichhorn.