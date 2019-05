Im ersten Saisonspiel der Herren 55-Nordliga haben sich die Tennisspieler des TC Oyten dem Buxtehuder TC Rot-Weiß mit 3:6 geschlagen geben müssen. „Wir können das Ergebnis ganz gut einordnen, denn es war noch deutlich knapper, als es auf dem Papier aussieht“, sagte Oytens Mannschaftsführer Hartmut Schmidt-Klute.

In erster Linie dürfte er dabei den Ausgang des Einzels von Martin Kehmna im Kopf haben. Nach völlig missratenem ersten Satz wusste sich Kehmna deutlich zu steigern und schaffte den Satzausgleich. Im fälligen Match-Tiebreak war Oytens Nummer vier bei Zwischenständen von 7:0 und 8:3 klar auf Siegeskurs. Doch sein Kontrahent zog tatsächlich noch den Kopf aus der Schlinge, wehrte einen Matchball Kehmnas ab und sicherte sich den wichtigen Punktgewinn. Alle weiteren Einzel wurden hingegen in zwei Sätzen entschieden. Für Joachim Korf und Hilmar Wagner gab es trotz ansprechender Leistungen ebenso wenig zu holen, wie für Hartmut Schmidt-Klute. „Ich war wirklich völlig chancenlos. Mein Gegner ist die heimliche Nummer eins bei Buxtehude und hat mich klar dominiert“, stellte Schmidt-Klute fest.

Grund zur Freude hatte der Kapitän bezüglich der beiden Punktgewinne von Frank Lesemann und Helmut Ludwig. Beide bestimmten ihre Duelle und gewannen ungefährdet. In den Doppeln probierten die Gastgeber noch einmal alles: Joachim Korf und Hilmar Wagner taten sich zwar schwerer als erwartet, fuhren aber den fest eingeplanten Erfolg ein. Hartmut Schmidt-Klute und Martin Kehmna sowie die Paarung Frank Lesemann/Helmut Ludwig waren ebenfalls auf einem guten Weg, da sie in den jeweiligen Sätzen zeitweise in Führung lagen. Doch am Ende setzten sich doch die Gäste aus Buxtehude durch.

„Als Aufsteiger haben wir dennoch bewiesen, dass wir mithalten können. Nächste Woche hängen die Trauben gegen die Übermannschaft der Liga vom SuS Waldenau extrem hoch, aber danach sollten wir punkten können“, blickt Schmidt-Klute voraus.