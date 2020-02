Siebenmal in Folge waren die B-Jugend-Handballerinnen des TV Oyten zuletzt als Verlierer vom Feld gegangen. Im Heimspiel gegen den Mellendorfer TV hat die Negativserie für den Landesligisten nun ein Ende gefunden. Nachdem das Hinspiel noch mit 11:21 an die Gäste gegangen war, behielt der Nachwuchs der „Vampires“ in eigener Halle mit 20:14 (10:6) die Oberhand.

Bis zum 6:6 (18.) war es eine ausgeglichene Partie, dann setzte sich das Team der Trainerinnen Yvonne Geßler und Isabel Schacht bis zur Halbzeit auf vier Tore ab. Auch nach Wiederanpfiff gab es keinen Bruch im Spiel der Heim-Sieben, so zeichnete Tarja Mosel für das 17:10 verantwortlich (41.). Zwei Minuten vor Schluss traf dann Jaane Meyer in der fairen Begegnung ohne eine einzige Zeitstrafe zum Endstand. Beste Werferin beim TV Oyten war Jule Meinke mit sechs Toren. Trainerin Yvonne Geßler hofft, dass ihre Mannschaft die Leistung nun in den abschließenden drei Saisonspielen bestätigt. SV Werder Bremen II, MTV Eyendorf und TuS Komet Arsten heißen die Gegner.