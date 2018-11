Ole Persson erhielt ein Sonderlob von seinem Coach, da er den gefährlichsten Akteur des Heeslinger SC II weitestgehend aus dem Spiel nahm. (Hake)

Heeslingen. Das primäre Ziel ist erreicht worden, der Bonus hingegen nicht. Die Rede ist von der Wunschvorstellung Axel Sammreys. Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TV Oyten hatte im Vorfeld davon gesprochen, dass er mit seiner Truppe auch im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben will. Hinter diesen Punkt konnte er jetzt einen Haken machen. Der Bonus, der Sieg beim Heeslinger SC II, den verpassten seine Mannen allerdings. Die Partie endete mit einem 1:1-Unentschieden. Die Treffer waren beide schon vor der Pause gefallen.

Axel Sammrey berichtete von einem intensiven und schnellem Bezirksliga-Spiel auf hohem Niveau. Zudem hätte seine Truppe die ersten Gelegenheiten verbucht. Pascal Döpke und Daniel Aritim scheiterten jedoch. So war es der gastgebenden Oberliga-Reserve vorbehalten, in Führung zu gehen. „Ein starker Angriff von denen, der schwer zu verteidigen war“, machte Sammrey seinen Schützlingen keinen Vorwurf beim Rückstand. Zudem hatte dieser auch nicht lange Bestand. Vier Minuten später legte sich Pascal Döpke den Ball zum Freistoß zurecht. Sein Schuss wurde noch entscheidend abgefälscht, ehe er im Netz landete. Daher wurde in der Statistik Edison Mazreku als Eigentor-Schütze angegeben.

Dieser Mazreku – am Tag zuvor in der Oberliga eingewechselt – war es, der den TVO zunächst vor reichlich Probleme stellte. „Der war sehr stark“, lobte auch Sammrey. Der wiederum reagierte auf den auffälligen HSC-Akteur mit einer Umstellung. „Ole Persson hat ihn übernommen und ziemlich aus dem Spiel genommen“, lobte der Coach. Sammrey sah in Hälfte zwei zunächst druckvolle Gäste und dann zurück ins Spiel findende Oytener. Letztlich sei das Ergebnis aber ein gerechtes.