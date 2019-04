Der TSV Etelsen II um Malte Wiechers (links) behielt die Oberhand gegen Jannik Janssens TSV Uesen. (Jonas Kako)

Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Kreisliga hat Oytens Reserve ein Zeichen gesetzt. Die Blau-Roten siegten beim FSV Langwedel-Völkersen II und verkürzten den Rückstand auf den rettenden Platz elf auf vier Zähler. Dank einer funktionierenden Defensivtaktik mit gut vorgetragenen Kontern gewann die Zweite des TSV Etelsen beim TSV Uesen und kletterte auf Platz sieben der Tabelle, während das Team von Benjamin Nelle es versäumte, Boden auf das Spitzenduo gutzumachen.

FSV Langwedel-Völkersen II – TV Oyten II 0:5 (0:3): „In der Anfangsphase ging es noch. Da hat meine Elf gekämpft und sich die eine oder andere Möglichkeit erarbeitet. Mit zunehmender Spieldauer machte sich aber die fehlende Kraft bei einigen Spielern bemerkbar, die dem TVO nichts mehr entgegenzusetzen hatten“, war FSV-Coach Ralf Görgens enttäuscht. Die Chancen zur möglichen Führung der Hausherren ließ allen voran Bastian Heimbruch ungenutzt. Der gegen den Abstieg kämpfende TVO fand immer besser in die Partie und erarbeitete sich nach 20 Minuten die ersten Möglichkeiten, bei denen FSV-Keeper Niklas Meyer mehrfach sein Können unter Beweis stellte. Nach einer halben Stunde war Meyer machtlos, als Brian-Yendrick Sztorc einen Foulelfmeter verwandelte und das Team von Detlef Meyer in Führung brachte. Fünf Minuten später hieß es 2:0 für den TVO, für den Robel Gebregziabher Tesfo aus der Distanz abzog und traf. Der 3:0-Pausenstand ging auf das Konto von Mario Sonntag (44.). Unmittelbar nach Wiederbeginn führte Tesfo mit seinem zweiten Tor die Entscheidung herbei. Auch den Schlusspunkt setzte Tesfo, als er in der 70. Minute mit seinem dritten Tor den Treffer zum 0:5 markierte.

TSV Uesen – TSV Etelsen II 1:3 (0:0): Lange Gesichter gab es bei den Uesenern, als der Schiedsrichter die Partie abpfiff. Die Elf von Benjamin Nelle hat durch die Pleite nur noch eine theoretische Chance, die beiden führenden Teams aus Achim und Verden noch einzuholen. Dabei hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Für zwingende Chancen reichte es bis zur Pause aber nicht. Lediglich ein Fernschuss von Mirko Duhn kam gefährlich auf das Tor von Marco Raffel, der gekonnt hielt. Auch Uesens Keeper Nils Kutsch musste in Halbzeit eins nur einmal sein Können unter Beweis stellen, als ihn Maximilian Jäger aus der Distanz testete. Glück hatten die Gäste nach der Pause, als Kutsch zu kurz abwehrte und Jan Nienstädt zum 0:1 abstaubte (48.). Nach einer Stunde glichen die Hausherren aus. Torschütze war Lennart Kohlscheen, der aus gut 20 Metern traf. Etelsens erneute Führung gelang Nienstädt nach einem Konter (75.). Robin Twietmeyer entschied fünf Minuten vor dem Abpfiff die Partie. „Uesen hat mehr für das Spiel getan. Wir zeigten uns entschlossener“, freute sich Etelsens Trainer Cord Clausen über den Erfolg.