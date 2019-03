Sören Hassing erzielte Oytens letztes Tor, das dem Team aber nicht mehr helfen sollte. (Björn Hake)

Drochtersen. Der Verlauf des Spiels zwischen der HSG Bützfleth/Drochtersen und dem TV Oyten ließ Gäste-Trainer Jürgen Prütt zu einem klaren Urteil kommen. „Es war ein komisches Spiel“, sagte der Coach der Landesliga-Handballer aus Oyten. Es war aber auch eine Partie, die seine Sieben verlor. Nach 60 Minuten stand es 32:31 für die HSG. Beim Pausenpfiff hatten die Oytener noch knapp vorne gelegen – 18:17.

Dass die Gäste beim Seitenwechsel führen sollten, hatte sich lange Zeit nicht angedeutet. Denn phasenweise lagen sie mit fünf Toren in Rückstand. Prütt reagierte und ließ fortan in einer 5:1-Formation decken, mit dem A-Jugendlichen Mohamed Sibahi an der Spitze. „Damit kam Bützfleth so gar nicht zurecht“, sagte Jürgen Prütt. Dank der Umstellung der Defensive verpasste der TV Oyten dem Spiel eine Wende und schlug im Laufe der zweiten Halbzeit sogar den Weg in Richtung Siegerstraße ein: Eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff traf Anton Zitnikov zum 27:23 für das Prütt-Team.

Doch dieser Vorsprung sollte den Gästen nicht reichen. „Eigentlich haben wir nichts verändert und der Gegner auch nicht“, wunderte sich Prütt ein wenig darüber, dass die HSG Tor um Tor aufholte und zum 27:27-Ausgleich kam. Danach war es ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Beide Trainer meinten nach der Partie, dass die HSG bei ein paar Schiedsrichterentscheidungen Glück gehabt habe. Prütt: „Das war aber nicht entscheidend. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen.“