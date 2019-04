Verabschiedete sich von der ersten Mannschaft des TV Oyten mit zwei Einzelsiegen und dem Titelgewinn: der langjährige Kapitän Frank Müller. (Björn Hake)

Großer Jubel bei den Tischtennisspielern des TV Oyten: Aus den letzten beiden Saisonspielen holte das Team ein Remis gegen den TSV Lamstedt II sowie einen Sieg gegen den Post SV Stade II und sicherte sich dadurch die Meisterschaft in der Bezirksoberliga West.

TV Oyten - TSV Lamstedt II 8:8: Die Vorgabe im ersten Match des Heimspiel-Doppelpacks war klar: Schon gegen Lamstedt II sollte unbedingt der letzte noch fehlende Punktgewinn für die Meisterschaft her, um am Folgetag gegen den Post SV Stade II ein Endspiel zu vermeiden. Für dieses Unterfangen stand jedoch Oliver Helming nicht zur Verfügung. Für ihn sprang einmal mehr Heiko Wittlich ein, der an der Seite von Peter Igel die einzige Niederlage in den Eingangsdoppeln hinnehmen musste. Für die 2:1-Führung sorgten Franz König/Arne Fichtner sowie Dirk Chamier von Gliszczynski/Rüdiger Sachs, die ihre Partien jeweils in vier Sätzen gewannen.

Der Start in die Einzel verlief blendend aus Sicht des Titelanwärters. In unnachahmlicher Weise bezwang Peter Igel seinen Kontrahenten klar in drei Sätzen. Auch Franz König legte schnell ohne Satzverlust nach. Dirk Chamier von Gliszczynski gewann in vier Durchgängen und stellte somit auf 5:1. Dann aber schlugen die Gäste zurück. Arne Fichtner und Heiko Wittlich hatten nur wenige Möglichkeiten und mussten sich dementsprechend geschlagen geben. Extrem ärgerlich war die Niederlage von Rüdiger Sachs. Gegen Michael Reuwer lag Sachs bereits komfortabel mit 2:0 in Führung. Reuwer holte sich dann aber die Durchgänge drei und vier und behielt auch im Entscheidungssatz nach einem echten Krimi mit 14:12 die Oberhand.

Zum Start der zweiten Einzelrunde lieferte sich Peter Igel mit Nils Voß ein Duell auf sehr hohem Niveau. Igel entschied die Sätze vier und fünf in der Verlängerung für sich und holte somit den wichtigen sechsten Punktgewinn. Anschließend unterstrich Dirk Chamier von Gliszczynski seine starke Form. Sein glattes 3:0 sorgte dafür, dass seine Teamkollegen anschließend jeweils Matchbälle zum Titelgewinn hatten. Verpassten Franz König und Arne Fichtner zunächst die Entscheidung, beendete Rüdiger Sachs mit einem Viersatzsieg das Zittern. Die anschließenden Niederlagen von Heiko Wittlich und des Schlussdoppels Franz König/Arne Fichtner schmerzten nicht wirklich, denn dann durfte gejubelt werden.



TV Oyten - Post SV Stade II 9:7: Tags darauf folgte die Kür. Anstelle von Peter Igel, Arne Fichtner und Heiko Wittlich rückten Oliver Helming, Frank Müller und Deniz Alma in die Mannschaft. „Arnes Ausfall war nicht geplant und kam kurzfristig zustande. Kurzerhand ist Deniz eingesprungen. Er hat in seinem ersten Einsatz auf diesem Niveau eine couragierte Leistung geboten“, lobte Frank Müller. Der Start war dank der Siege von Helming/Chamier von Gliszczynski sowie Sachs/Müller erneut ein erfolgreicher.

Die Einzelpunkte waren dann klar aufgeteilt. Im oberen Paarkreuz holte der TV Oyten durch Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski jeweils alle Punkte. Zudem sicherte Routinier Frank Müller zwei Punkte. Franz König, Rüdiger Sachs und Deniz Alma mussten hingegen ihren Kontrahenten gratulieren. Oliver Helming und Dirk Chamier von Gliszczynski gingen somit mit einer 8:7-Führung ins Schlussdoppel. Dort führten sie ihr Team dank eines 3:1-Erfolgs zum abschließenden 9:7-Triumph.

Für Oytens langjährigen Kapitän Frank Müller war es der vorerst letzte Auftritt in der ersten Mannschaft: „Auch wenn wir schon im Vorfeld als Meister feststanden, fühlt sich ein Sieg zum Abschluss ebenso intensiv an. Dass ich beide Spiele positiv bestreiten konnte, war nach meinen Leistungen in den letzten Wochen nicht unbedingt zu erwarten. So war es natürlich für mich persönlich ein schöner Abschluss. Ich kann mich bei meinen Mitspielern nur für die tolle Zeit bedanken.“