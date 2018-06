Trifft in der Gruppenphase mit seinem neuem Team auf sein altes: Trainer Thomas Panitz. (Strangmann)

Sottrum. Der Handball-Oberligist TuS Rotenburg unter seinem Trainer Nils Muche führt in diesem Jahr das Teilnehmerfeld beim Vorbereitungsturnier des TV Sottrum an, bei dem es wieder um den „Autohaus-Cup“ geht. Ausgetragen wird das Turnier ab Sonnabend, 21. Juli.

Als Leiter fungiert an der Wieste erstmals Ulf Leipnitz. Leipnitz hat den Posten des ersten Vorsitzenden bei den Handballern aus dem Kreis Rotenburg Anfang des Jahres von Norbert Kühnlein übernommen. Neben Verbandsligist TV Langen wird in Sottrum auch die SG Arbergen-Mahndorf aus der Landesklasse mit ihrem neuen Trainer Thomas Panitz auflaufen. Für Panitz wird es in der Gruppenphase ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub TSV Daverden geben, bei dem Ingo Ehlers das Traineramt übernommen hat.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die SG Achim/Baden II, den ATSV Habenhausen II, die SG Findorff sowie Ausrichter TV Sottrum. Rund vier Wochen vor dem Saisonstart werden die acht Mannschaften zunächst in zwei Vierergruppen die Halbfinalteilnehmer ermitteln. Der Finaltag ist auf den 29. Juli terminiert.