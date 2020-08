Jonas Pannevis hat in Utrecht die Silbermedaille gewonnen. (fr)

Drei Wochen nach Platz acht bei der Deutschen Meisterschaft in Braunschweig gelang 400-Meter-Hürdenläufer Jonas Pannevis bei der niederländischen Meisterschaft in Utrecht ein weiterer großer Erfolg: Mit Jahresbestzeit von 53,12 Sekunden wurde er Vizemeister.

Im zweiten von drei Vorläufen sparte der Verdener, der in den Niederlanden für den Verein Prins Hendrik startet, als sicherer Sieger mit 55,18 Sekunden einige Kräfte und qualifizierte sich mit der viertbesten Vorlaufzeit für den Endlauf, der am Sonntag anstand. Bei nicht optimalen Witterungsbedingungen kam Pannevis im Finale auf der Gegengeraden mit seinem 15-Schritt-Rhythmus gut ins Rennen und lag schnell hinter dem Favoriten Nick Smidt, dessen persönliche Bestleistung bei 49,48 Sekunden liegt und mit 51,12 Sekunden gewann, auf dem Silberrang.

Trotz kleiner technischer Probleme kam der Verdener nach dem Wechsel auf 16 Schritte zwischen den letzten Hürden mit 53,12 Sekunden deutlich vor dem Dritt- und Viertplatzierten im Ziel an. Zudem war er in Utrecht 25 Hundertstelsekunden schneller als noch in Braunschweig. Nun hofft Pannevis, dass er bei der Niedersachsenmeisterschaft in Hannover seine Bestzeit von 52,88 Sekunden aus dem Vorjahr angreifen kann.