War zwiegespalten nach der Niederlage seiner HSG Verden-Aller in Stuhr: Coach Sascha Kunze. (Björn Hake)

Stuhr. 29:39 (14:18) – so lautet das Ergebnis der Partie der Handball-Landesliga der Männer aus Sicht der HSG Verden-Aller bei der HSG Stuhr. „Wer das liest, denkt erst mal: Oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter. Aber so schlecht war das gar nicht“, relativierte Verdens Coach Sascha Kunze.

Der Grund wird bereits durch das Endergebnis ersichtlich. „29 Tore bei der HSG Stuhr, das ist schon ziemlich gut.“ Doch damit nicht genug, die Gäste hätten zudem rund 30 weitere Angriffe gefahren und dabei reichlich die berühmten Fahrkarten gesammelt. Dementsprechend lautete Kunzes Zufriedensheitsskala bezüglich der Chancenverwertung „überhaupt nicht zufrieden“. Seine Sieben befand sich über die gesamte Spielzeit hinweg im Hintertreffen, lies zunächst jedoch nicht abreißen. Das geschah erst in der Phase direkt nach der Halbzeit. „In den ersten Minuten geben wir unsere letzte Chance aus der Hand“, schilderte Kunze. Da Stuhr die Verdener konsequent für ihre Fehlwürfe bestrafte, fiel das Ergebnis am Ende mit zehn Treffern Unterschied deutlich aus. „13, 14 Gegenstöße hatten die, die sie auch gut genutzt haben.“ Der Genickbruch für die HSG Verden-Aller.

„Ich bin zwiegespalten. Zum einen war mehr möglich, wir haben auch gesehen, dass wir mit solchen Mannschaften theoretisch mithalten können – auch auswärts. Das war schön zu sehen und gilt es festzuhalten. Zudem ist Stuhr kein Gegner unserer Kragenweite“, fasste Kunze die vierte Saison-Niederlage im achten Spiel zusammen. Damit nehmen Kunze und Co. derzeit Rang acht ein. Es folgt für Verden-Aller, bei denen Glenn Kilian Rades als bester Werfer auf elf Treffer kam, erst mal eine zweiwöchige Pause, ehe die HSG den TSV Daverden zum Lokalderby am 24. November in eigener Halle empfängt.