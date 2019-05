Hartmut Schmidt-Klute brachte seinen Gegner im ersten Satz in Bedrängnis. (Hake)

Waldenau. Den im Vorfeld erwarteten Verlauf hat das Punktspiel der Herren 55 des TC Oyten beim SuS Waldenau genommen. „Es war die befürchtet unlösbare Aufgabe. Waldenau gehört nicht in diese Liga. Sie haben den Aufstieg als klares Saisonziel formuliert und werden diesen sicherlich auch erreichen“, erklärte TC-Kapitän Hartmut Schmidt-Klute die 1:8-Niederlage im Auswärtsspiel der Tennis-Nordliga.

Von schlechter Stimmung war im Anschluss bei den Gästen jedoch keine Spur. Vielmehr lobte der Mannschaftsführer seine Teamkollegen für ordentliche Leistungen. „Auch wenn die Ergebnisse auf dem Papier für sich sprechen, haben wir alles gegeben. Insgesamt waren uns die Gastgeber aber einfach deutlich überlegen“, sagte Schmidt-Klute, der seinen Gegner im eigenen Match zumindest im ersten Durchgang in Bedrängnis brachte. Beim Stand von 4:5 verpasste Oytens Nummer drei jedoch die Spielbälle zum Ausgleich. Auch im zweiten Satz vergab Schmidt-Klute mehrere Chancen, sodass auch er seine 4:6, 2:6-Niederlage nicht verhindern konnte.

Abermals einen herausragenden Auftritt legte Helmut Ludwig hin. Gegen einen keinesfalls schwachen Kontrahenten gewann Ludwig souverän in zwei Sätzen und sorgte für den Ehrenpunkt. „Helmut ist deutlich stärker, als es seine Leistungsklasse aussagt. Eigentlich gehört er in unserem Team sicherlich mindestens an die Nummer zwei. So sind wir aber natürlich froh, dass er unten immer zuverlässig punktet“, freute sich Hartmut Schmidt-Klute, der neben dem Einzelpunkt noch auf einen weiteren Punktgewinn im dritten Doppel hoffte. In diesem hatten Martin Kehmna und Helmut Ludwig im ersten Durchgang sogar einen Satzball. Da sie diesen nicht nutzten, ging Durchgang Nummer eins noch mit 7:5 an ihre Gegner, die sich beflügelt vom Satzgewinn wenig später den Matchgewinn sicherten.

„Am kommenden Wochenende beobachten wir als spielfreies Team einmal, was die Konkurrenz so macht. Dann steht für uns als Aufsteiger das wichtige Heimspiel gegen den TC Schwülper an. Hier kann schon eine Entscheidung in Sachen Klassenerhalt fallen“, blickt Hartmut Schmidt-Klute voraus.