Der TSV Ottersberg nahm am Sonnabend vor dem letzten Saisonspiel die Meistertafel in Empfang. Danach feierte der Titelträger einen deutlichen Erfolg. (Björn Hake)

Die Party begann beim TSV Ottersberg schon vor dem Anpfiff des letzten Saisonspiels. Denn der neue Meister der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 wurde vor der Partie gegen den TuS Bothel von Staffelleiterin Claudia von Kiedrowski geehrt. Voller Freude streckten die TSV-Spieler die Meistertafel in die Luft. Und die gute Laune sollte auch für den Rest des Tages anhalten. Denn die Wümekicker verabschiedeten sich mit einer meisterlichen Leistung in die Sommerpause. Beim 10:0 (3:0)-Heimsieg zerlegte Ottersberg den Gegner, der in dieser Saison den Klassenerhalt verpasst hat, in seine Einzelteile.

Meistertrainer Jan Fitschen wusste nach Spielende nicht, was er großartig über die Partie sagen sollte. Kein Wunder: Denn zu dominant trat seine Elf gegen den Absteiger auf. „Es war schon ein ziemlicher Sommerkick. Man darf zudem nicht vergessen, dass uns Bothel das Toreschießen ziemlich leicht gemacht hat. Viel mehr gibt es auch nicht zu dem Spiel zu sagen“, meinte Fitschen.

Der Coach freute sich aber, dass seine Mannschaft im letzten Spiel noch so einige selbst gesteckte Ziele erreicht hat. Die Ottersberger wollten gegen Bothel unter anderem noch eine magische Marke knacken – und zwar wollten sie die 100 Saisontore voll machen. Der zehnte Treffer gegen Bothel, den Egzon Prcani (79.) erzielte, war dann sogar das 101. Saisontor des künftigen Landesligisten. Den 100. Treffer hatte zwei Minuten früher Alexander Garuba geschossen. Besonders treffsicher war im letzten Spiel Lukas Klapp, der gleich vier Tore zum Kantersieg beitrug. Die weiteren Treffer wurden von Luca Andresen, David Airich und Egzon Prcani markiert, der neben dem zehnten Tor noch zwei weitere Male den Ball im Kasten der Gäste unterbrachte.

Nach der Begegnung, in der der TSV Ottersberg seinen 25. Saisonsieg eingefahren hat, wurde an der Wümme nahtlos weitergefeiert. „Wir feiern den Saisonabschluss gebührend. Mit Freibier und allem was dazu gehört“, sagte Jan Fitschen und verabschiedete sich in die verdiente Sommerpause. Nach dieser wird er seine Mannschaft auf die Landesliga Lüneburg vorbereiten, in die die Wümmekicker nach nur einem Jahr zurückkehren.