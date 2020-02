Bilder im Trikot des TV Oyten gibt es von Pascal Döpke viele. Doch ein Bild aus dieser Saison im Trikot des TSV Etelsen gibt es noch nicht. (Björn Hake)

„Dreierpack von Pascal Döpke“, Döpke macht alles klar“, „Döpkes Festspiele“. Das alles sind Überschriften von Artikeln, die in den vergangenen Jahren in unserer Zeitung erschienen sind. Und das sind nicht die einzigen, davon gibt es viele weitere. Doch es muss einige Zeit in unserem digitalen Archiv gescrollt werden, um diese Artikel mit diesen Überschriften zu finden. Lange Zeit sind keine mehr erschienen, in denen der Name Pascal Döpke die Hauptrolle spielt. Der Grund ist ganz einfach: Pascal Döpke spielt schon lange keinen Fußball mehr, mittlerweile seit rund einem Jahr.

Die Tormaschine wird gestoppt

Schambeinentzündung: Das ist der Grund, warum der Stürmer seit Langem nicht mehr das machen kann, was er am besten kann: Tore schießen. Das bewies Dökpe im Trikot des TV Oyten Saison für Saison aufs Neue. In der Spielzeit 2014/2015, seinem ersten Jahr im Herrenbereich, erzielte er 20 Tore in 18 Spielen für den damaligen Kreisligisten. Ein Jahr später steuerte Döpke 25 Tore in 21 Spielen zum Aufstieg bei. Und auch die Abwehrreihen im Bezirk bekamen den heute 24-Jährigen nie in den Griff. Gleich in der ersten Bezirksliga-Saison schnappte er sich mit 36 Treffern in 30 Spielen die Torjägerkanone. Ein Jahr später musste er sich zwar in dieser Liste mit Platz zwei hinter Verdens Maximilian Schulwitz zufriedengeben, kam aber erneut auf die starke Quote von 35 Toren aus 29 Partien. Doch in der Vorsaison folgte der Einbruch. Döpke hatte zwar in den ersten 16 Partien erneut 15-mal für den TVO getroffen, doch danach kam er aber nur noch zu drei Kurzeinsätzen. Der dritte hatte gar nur symbolischen Charakter. Im abschließenden Saisonspiel des TV Oyten gegen den FSV Langwedel-Völkersen stand er in der Startelf, wurde aber nach zwei Minuten wieder ausgewechselt. Es war das letzte Mal, dass er das Trikot der Oytener trug, denn Döpke wechselte nach der Saison 2018/2019 zum Klassenkonkurrenten TSV Etelsen. Doch noch nicht mal zu diesem Zeitpunkt rechnete irgendjemand damit, dass dies auch bis dato das letzte Mal sein sollte, dass sich Pascal Döpke überhaupt ein Trikot zu einem Pflichtspiel überstreifen sollte.

„Ich hätte nie gedacht, dass mich so was mal ereilt. Ich war vorher nie schlimm verletzt – und jetzt so ein Brocken.“ Pascal Döpke selbst kann es auch nicht fassen, wie lange er schon nicht mehr richtig Fußball spielen kann. Als die ersten Probleme aufgetreten waren, ging Döpke zu Arzt Nummer eins. Entzündung des Schambeinknochens lautete schnell die Diagnose. Sechs Wochen Ruhe und Vitamintabletten lauteten die Therapie. Das wirkte nicht, also wurde ihm Physiotherapie verordnet. Döpke fühlte sich anschließend besser, dachte, er sei auf einem guten Weg. „Man kann relativ viel machen, nur keine Sprints und hektische Bewegungen“, erzählt er. In der Sommer-Vorbereitung stieg er mit Lauftraining wieder ein, doch im September hatte er realisiert, dass der Heilungsprozess stagniert. Es folgten vier Behandlungen per Stoßwellentherapie. Das Ergebnis war weiter negativ. Der Arzt war mit seinem Latein am Ende, Döpke wechselte zum Mannschaftsarzt des TSV Etelsen und der hieß den bisherigen Ansatz für nicht sonderlich gut. Nun bekommt Döpke Tabletten gegen Entzündung und bekam klare Anweisungen, welche Muskeln er aufbauen soll – Bauchmuskeln und den oberen Rücken. Das soll dazu dienen, Döpkes Schieflage der Hüfte zu korrigieren, denn darauf könnte die Entzündung zurückzuführen sein.

Neue Schuhe im Schrank

„Eine hässliche Zeit – auch für den Kopf. Es nimmt einfach kein Ende“. Döpke ist die Enttäuschung anzumerken, ihm fehlt sein Fußball. Und das wird auch sichtbar. „Ich kann es nicht abwarten, wieder zu spielen. Ich springe zu Hause schon immer rum, meine Freundin wird schon ganz kirre. Das nagt an den Nerven. Zudem habe ich mir vor der Verletzung neue Schuhe gekauft, die ich noch nicht anziehen konnte. Das geht nicht“, hat Döpke seinen Humor nicht verloren. Allerdings sind seine eigenen Prognosen verhaltener geworden. In drei Wochen hat er den nächsten Arzttermin. Sein Gefühl ist bisher ein gutes, doch darauf vertraut er nicht mehr gänzlich. „Ich bin vorsichtig geworden, ich will mich nicht selbst enttäuschen.“ Sollte sich sein Gefühl erneut nicht bestätigen, heißen die nächsten Schritte Spritze und danach Operation.

Das hoffen natürlich alle vermeiden zu können, dazu gehört auch sein Coach Nils Goerdel, der den Stürmer gerne endlich aufstellen würde: „So einen kann man natürlich immer gebrauchen. Das tut mir echt leid für den Jungen. Ich hoffe auf diese Saison, sonst halt nächste. Aber es wird auch dauern, bis er wieder der alte Pascal Döpke ist.“ Zwar hat er noch kein Spiel für die Schlossparkkicker absolviert, er sieht sich aber dennoch als einer von ihnen. „Ich fühle mich wie ein Etelser. Klar, Spielphilosophie und das Verhalten der Spieler auf dem Platz kenne ich noch nicht, aber ich bin dennoch gut integriert. Ich denke, als Typ bin ich angekommen.“

Fehlt noch als Spieler. Und sobald Pascal Döpke dann auch erstmals das blau-weiße Trikot der Etelser überstreifen kann, – „Blau kenne ich ja schon, nur weiß war bisher noch nicht dabei“ (Döpke) – werden auch wir in unserer Zeitung bestimmt wieder Überschriften und Artikel schreiben können, in denen der Name Pascal Döpke die Hauptrolle einnimmt.