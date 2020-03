Pascal Kubiak trägt bald wieder das Trikot des TSV Etelsen. (FOCKE STRANGMANN)

Im Sommer 2017 hatte sich Pascal Kubiak dazu entschlossen, den TSV Etelsen zu verlassen, um sich dem Oberligisten MTV Eintracht Celle anzuschließen. Jetzt kehrt der Mittelfeldspieler an den Schlosspark zurück. Andre Koopmann, Sportlicher Leiter des TSV Etelsen, gab den Wechsel am Montag bekannt. Wann Kubiak aber sein erstes Spiel für den Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 absolvieren kann, ist derzeit noch fraglich.

Laut Koopmann plagt sich der 25-Jährige aktuell noch mit den Nachwirkungen eines Muskelbündelrisses herum. Fit sei Kubiak zwar, allerdings sei er noch nicht soweit, um dem TSV im Spielbetrieb helfen zu können. Auch der letzte Einsatz für Celle liegt für den Mittelfeldspieler schon eine Weile zurück: Am 1. Juni 2019 wurde Kubiak im Landesliga-Heimspiel gegen den SV Eintracht Lüneburg eingewechselt. In dieser Saison, in der Celle wieder in der Oberliga spielt, kam er verletzungsbedingt nicht zum Einsatz.

Trotz der Krankengeschichte ist Andre Koopmann glücklich über die Rückkehr. „Er ist auf einem guten Weg. Da Pascal zurzeit seine Masterarbeit schreibt, wohnt er wieder in Verden. Das kommt uns sehr zu pass. Denn er bringt natürlich sehr viel Qualität mit“, sagt Koopmann. „Sein Problem ist aktuell aber noch seine Verletzung.“ Der Sportliche Leiter freut sich dennoch auf den Tag, an dem Kubiak wieder einsatzfähig ist. „Denn er hat sich in Celle sehr gut entwickelt.“