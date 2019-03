Patricia Lange verletzte sich am Sonntag am linken Knie. (Björn Hake)

3. Liga West Frauen: Es war der Schockmoment in der Partie zwischen dem TV Oyten und dem 1. FC Köln. Kurz vor dem Ende des Spiels, das der TVO mit 29:28 gewann, verletzte sich Patricia Lange am linken Knie. „Gleich am Montag wurde eine MRT-Untersuchung gemacht und mir direkt gesagt, dass das Kreuzband gerissen ist“, sagt Oytens Kreisläuferin. Zwei Tage später keimte aber wieder Hoffnung auf, dass Patricia Lange Glück im Unglück hat. „Unser Mannschaftsarzt Matthias Muschol hat mich auch noch einmal untersucht und gesagt, dass es keinen Riss gibt, das Kreuzband aber in Mitleidenschaft geraten ist“, sagt Lange. „Operiert werde ich nun erst einmal nicht. Es soll mit einer Physiotherapie wieder heilen. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass die Saison für mich gelaufen ist.“ Patricia Lange ist beim TVO nun schon der zweite Langzeitausfall. Neben ihr muss Denise Engelke mit einem Fingerbruch passen.

Die Personallage im Team von TVO-Coach Jörg Leyens darf durchaus als angespannt bezeichnet werden. Mit einem kleinen Kader geht es für die „Vampires“ nun zum TV Aldekerk. „Dadurch wird das Team aber noch enger zusammenrücken“, sagt der Trainer. Das Hinspiel hatten die Oytenerinnen mit einem Tor für sich entschieden. „Das war nicht gerade ein Spiel, das wir souverän gewonnen haben“, sagt Leyens schmunzelnd. Sein Team – aktuell Tabellenvierter – könne jedoch vollkommen entspannt die Reise zum Siebten antreten. „Ein Sieg in Aldekerk ist für uns mit Sicherheit keine Pflicht. Aber es ist möglich, dort zu gewinnen“, findet Jörg Leyens. Aldekerk ist jedoch eine sehr heimstarke Mannschaft. Von acht Heimspielen hat der TVA sieben gewonnen. „Wenn wir dort dennoch siegen sollten, dürfte unser Bus auf der Rückfahrt zu einem echten Partybus werden“, sagt Leyens.

Anpfiff: Sonnabend um 17 Uhr in Aldekerk