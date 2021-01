Im Jahr 2015 war Schluss: Patrick Denker hängte seine Handballschuhe nach dem bislang letzten Drittligajahr der SG Achim/Baden an den Nagel. (Focke Strangmann)

Siegen oder fliegen – Pokalspiele haben immer ihren ganz besonderen Reiz. Auch deshalb schießt Patrick Denker eine Partie in den Kopf, die er aufgrund vieler unvergesslicher Momente zwar nicht zwingend als das größte Spiel seines Lebens bezeichnet, aber die einen festen Platz in seinen Erinnerungen hat. Der Linkshänder, der mit seiner abgekochten Spielweise über viele Jahre zu den Leistungsträgern der SG Achim/Baden zählte, denkt zurück an den 28. August 2008. An diesem Tag fuhren die Handballer aus Achim zu ihrem Erstrundenspiel des DHB-Pokals gegen den VfL Bad Schwartau. Die SG war in Schleswig-Holstein krasser Außenseiter, kehrte aber als Sieger nach Hause zurück.

„Dieses Thema David gegen Goliath ist doch immer ein schönes“, findet Denker. „Vor allem, wenn es am Ende noch mit einem Erfolg für den Außenseiter gekrönt wird.“ Mit einem Sieg in Bad Schwartau hatten damals wohl nur die allergrößten Optimisten gerechnet. Denn die SG Achim/Baden machte damals – im Sommer 2008 – die wohl schwierigste Situation ihrer Klubgeschichte durch. Nachdem das Team in der Saison 2007/2008 in der 2. Bundesliga für Furore gesorgt hatte und in der Abschlusstabelle den achten Platz belegte, kam für die Spielgemeinschaft das bittere Aus im Unterhaus: Aus finanziellen Gründen erhielt der Verein keine Lizenz und musste zwangsabsteigen. Es ging runter in die Oberliga. Wichtige Spieler verließen die SG Achim/Baden, Patrick Denker gehörte nicht dazu. Er wollte mit anpacken und ging den Neustart zwei Etagen tiefer mit an.

In ihrem ersten Pflichtspiel nach dem Zweitliga-Aus erhob sich die SG Achim/Baden wie Phönix aus der Asche. Beim Zweitligisten VfL Bad Schwartau sorgten Denker und Co. für die größte Überraschung der ersten DHB-Pokalrunde. Sie gewannen mit 28:24. An den genauen Spielverlauf könne er sich nicht mehr erinnern – zwölf Jahre sind nun einmal eine nicht allzu kleine Zeitspanne –, das Drumherum habe er jedoch nicht vergessen. „Wir sind da ziemlich amateurhaft hingefahren. Nicht mit alle Mann in einem Bus, sondern mit mehreren Autos – und dann auch noch mit einer dezimierten Truppe“, erzählt Denker. „Vom Gefühl her, was für uns gegen Bad Schwartau gehen könnte, hatte ich eigentlich überhaupt kein Gefühl. Ich habe einfach immer die Herausforderung geliebt, gegen bessere Teams anzutreten. Und Bad Schwartau hatte damals eine nominelle Monstermannschaft.“

Im September 2008 empfingen Patrick Denker und Co. den SC Magdeburg in der Gymnasiumhalle. (Hans-Henning Hasselberg)

Nicht nur Denker nahm damals die große Herausforderung an. „Ich meine, dass wir nie einem Rückstand hinterhergelaufen sind“, denkt der Linkshänder zurück. Das war in der Tat der Fall: Der Underdog überrumpelte den hohen Favoriten zu Beginn der Partie förmlich. Nach zehn Minuten führte die SG Achim/Baden mit 8:2. Bad Schwartaus Coach, der Ex-Nationalspieler Thomas Knorr, nahm eine frühe Auszeit. Doch auch das sollte nicht helfen. Zur Pause lag weiterhin der Außenseiter vorne – 15:12. Patrick Denker, der schon zu seiner aktiven Zeit stets einen flotten Spruch auf den Lippen hatte, weiß noch, wie damals in der Halbzeitpause die Stimmung in der Kabine war: „Wir haben uns gesagt, dass wir diesen Gegner jetzt auch knacken müssen. Wir waren uns sicher, dass wir an diesem Tag die Marmelade mit nach Hause nehmen können.“

Je länger Patrick Denker über den Sensationssieg spricht, desto glücklicher klingt seine Stimme. Als er dann noch daran erinnert wird, dass er zu dem Erfolg sechs Tore beigetragen hat, sprudelt die Freude noch einmal eine Stufe höher aus ihm hinaus. Es waren auch seine Treffer, die dabei halfen, dass die SG Achim/Baden nach dem Seitenwechsel im Spiel blieb. Denn auch vom Ausgleich des Zweitligisten zum 17:17 ließ sich die SG, die damals noch von Tomasz Malmon gecoacht wurde, nicht aus der Bahn werfen. Vor allem eine starke Abwehrleistung ebnete den Weg zur Sensation. Dies hob nach dem Spiel auch Malmon hervor. „Ich hatte vor dem Anpfiff gesagt, wir haben eine Chance, wenn jeder Spieler an seine Leistungsgrenze geht. Die Mannschaft hat an sich geglaubt“, gab der Pole zu Protokoll.

Für Patrick Denker war der Trainer zudem nicht ganz unschuldig an dem nicht für möglich gehaltenen Sieg. Vor der Begegnung hatte Malmon befunden, dass das Pokalspiel „viel zu früh“ für seine Mannschaft komme, die nach dem Zwangsabstieg aus Liga zwei ein neues Gesicht erhalten hatte. „Ich glaube, mit der Aussage hat uns Tomek noch mal extra motiviert“, sagt der 37-jährige Denker schmunzelnd. Vielleicht waren es eben gerade diese paar Prozent, die Malmon aus seiner Sieben herauskitzelte, die am Ende entscheidend gewesen sind.

Dieser Triumph gegen Bad Schwartau ermöglichte Denker und Co. zudem eine Partie, die in seinen Gedanken ebenso fest verankert ist. Denn in der zweiten Runde der DHB-Pokalsaison 2008/2009 hatte die SG Achim/Baden ein Heimspiel und ein großes Los gezogen. Der Traditionsverein SC Magdeburg gastierte am 24. September 2008 in der Gymnasiumhalle. „Der Sieg gegen Bad Schwartau war für uns so etwas wie die Eintrittskarte zu dem ganz großen Spiel“, sagt Denker auch heute noch mit glücklicher Stimme.

Die damaligen SCM-Verantwortlichen Michael Biegler (li.) und Stefan Kretzschmar staunten nicht schlecht, dass Achim lange Zeit mithielt. (Hans-Henning Hasselberg)

Gegen den SCM blieb eine erneute Überraschung aus. Der damalige Trainer Michael Biegler sowie Stefan Kretzschmar, der vor zwölf Jahren den Posten des Sportdirektors in Magdeburg bekleidete, staunten allerdings nicht schlecht. Denn die Achimer hielten ziemlich lange mit. Beim Abpfiff stand es 32:22 (15:12) für den Bundesligisten. Wesentlich zufriedener waren aber die Gastgeber. Kretzschmar schimpfte gar: „Vom Einsatz her war Achim uns weit überlegen.“ Der Ärger wird sich beim früheren Nationalspieler gelegt haben. Patrick Denker kann sich hingegen auch zwölf Jahre später noch freuen. Die Kombination aus dem Erstrundensieg und das anschließende gute Spiel gegen Magdeburg mache das Erlebnis unvergessen führ ihn, findet der Linkshänder.

General habe das Jahr 2008 seinen besonderen Charakter gehabt. „Wir hatten in der 2. Liga unser sportlich erfolgreichstes Jahr hingelegt. Aber es war eben auch sehr emotional – mit diesem blöden Ende und dem finanziellen K.o.“, sagt Denker. „Das hat einen schon geprägt. Die Mannschaft, mit der wir dann in der Oberliga angetreten sind, war der eingeschworenste Haufen meiner Laufbahn.“ Und dieser „Haufen“ war nicht nur im DHB-Pokal erfolgreich – ebenso in der Liga. Ohne einen einzigen Punktverlust rauschte die SG Achim/Baden in Richtung Oberliga-Meisterschaft und Drittliga-Aufstieg.

Es war nicht der letzte Aufstieg in Liga drei, den Denker mit der SG feierte. Nach der bislang letzten Drittliga-Saison beendete Patrick Denker im Jahr 2015 seine ereignisreiche Laufbahn. Im Februar 2018 feierte er wegen großer Personalprobleme noch einmal ein Kurz-Comeback im SG-Trikot. Aus beruflichen Gründen fehle ihm jedoch mittlerweile die Zeit für den Handball, erklärt der Architekt. „Was bei der SG passiert, verfolge ich aber schon. Allein deshalb, weil ich beruflich häufig mit Cord Katz (Teammanager der SG Achim/Baden, Anm. d. Red.) zu tun habe.“ Auch Katz war damals dabei, als sich das Team wie Phönix aus der Asche erhoben hatte.

Obwohl die Schuhe nun am Nagel hängen, sei der Handball für Denker eines geblieben: die prachtvollste Sportart. Und es ist ein Sport, in dem immer wieder wunderbare Geschichten geschrieben werden. Patrick Denker hat im August 2008 an einer mitgewirkt.