Patrick Pfeffer soll gegen Bocholt spielbereit sein. (Björn Hake)

Einerseits darf der TV Baden durchatmen, andererseits aber auch nicht. Patrick Pfeffer soll dem Volleyball-Zweitligisten in den kommenden Spielen zwar nicht fehlen, allerdings wird er die Partien angeschlagen angehen. Nachdem der erfahrene Spieler zuletzt mit einem geschwollenen Knie im Auswärtsspiel gegen den SV Lindow-Gransee ausgefallen war, plant TVB-Coach Werner Kernebeck ihn für das Heimspiel gegen den TuB Bocholt wieder ein. Das bestätigte Ker­nebeck am Donnerstag auf Nachfrage.

Der Ausfall von Pfeffer kam am vergangenen Wochenende überraschend, weil er so kurzfristig war. In der Nacht wurde sein Knie dick. Nun kennen die Badener auch den Grund. „Patrick hat eine Schleimbeutelentzündung. Es hat sich Flüssigkeit angesammelt“, klärt Werner Kernebeck auf. Dies sei beim Arztbesuch Pfeffers diagnostiziert worden. Pausieren soll der Außenangreifer vorerst aber nicht. „Mit heruntergefahrener Trainingsbelastung und Kühlen des Knies können wir es kompensieren“, sagte Kerne­beck. „Patrick ist hart im Nehmen. Er ist schon lange im Zweitliga-Geschäft und weiß, wie weit er sein Knie belasten kann.“

Während Kernebeck Patrick Pfeffer für das kommende Spiel einplant, sieht die Angelegenheit bei Ole Seuberlich ein wenig anders aus. Auch er hatte sich eine Schleimbeutelentzündung zugezogen. „Bei ihm müssen wir aufpassen, was die Belastung angeht“, erklärte Kernebeck. „Wir müssen das vorsichtig angehen. Daher denke ich, dass Ole gegen Bocholt noch ausfallen wird.“