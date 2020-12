Marc Polley (links) und die BG BiBA müssen weiter auf ihr erstes Heimspiel in der Oberliga warten. (Björn Hake)

Die Basketballer im Landkreis Verden, und damit unter anderem auch der Oberligist BG Bierden-Bassen-Achim (BG BiBA), haben bis einschließlich Februar kommenden Jahres Pause. Der Niedersächsische Basketballverband (NBV) hat den Spielbetrieb bis zu diesem Zeitpunkt in allen NBV-Ligen eingestellt, wie der Verband auf seiner Homepage mitteilte. „Vor einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes muss es den Vereinen erst einmal möglich sein, die Hallen zum Mannschaftstraining ausreichend zu nutzen, um eine erhöhte Verletzungsgefährdung zu vermeiden. Ob und wann Training und Lehrgänge möglich sein werden, wird durch die behördlichen Vorgaben entschieden“, heißt es in der Mitteilung.

Diese Entscheidung des Vorstands soll den Vereinen Planungssicherheit geben, soweit dies in solch einer ungewöhnlichen Situation möglich sei. Änderungen könne es jederzeit geben, da sich der NBV-Vorstand immer den Vorgaben anpasse, diese diskutiere und dann Entscheidungen treffe. Die Aussetzung des Spielbetriebs ist in einem Online-Meeting beschlossen worden. In diesem spielte der Verband verschiedene Szenarien durch, zu welchem Zeitpunkt ein Re-Start möglich sei.

Sollten die Vereine im Februar das Mannschaftstraining in der Halle wieder aufnehmen können, wäre laut des NBV ein Re-Start am Wochenende rund um den 6. März 2021 möglich. Ist das Mannschaftstraining im Februar noch nicht wieder erlaubt, strebt der Verband einen Re-Start des Spielbetriebs am 17. April an. Bei einer Liga mit zehn Mannschaften gäbe es noch sechs Spieltage bis zum möglichen Saisonende am 29. Mai 2021. Der Meldetermin für die neue Saison ist für den 1. Juni geplant.

Klar ist bereits, dass die Vereine in dieser Saison nur eine Halbserie mit den noch ausstehenden Spielen der Hinrunde bestreiten. Dies gelte unabhängig, ob ein Re-Start im März oder April möglich ist. „Wenn es nicht möglich sein sollte, mindestens die Hinserie zu Ende zu spielen, wird die Saison 2020/21 nicht gewertet. Es gibt dann keine Auf- oder Absteiger“, stellt der Verband klar.

Bei den Jugendmannschaften in den Landesligen gelte sinngemäß der gleiche Zeitrahmen. Ob anschließend noch eine Endrunde gespielt werden kann, hänge von den politischen Entscheidungen zu den Kontaktbeschränkungen ab. Mögliche Termine wären laut NBV Mitte oder Ende Mai.