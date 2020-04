Der TSV Verden empfing im April 1995 wie bereits ein Jahr zuvor die japanische Nationalmannschaft. Diesmal enttäuschten jedoch die Asiaten. (Monika Jäger)

Auch vor 25 Jahren wurde bereits beim ACHIMER KURIER und den VERDENER NACHRICHTEN Zeitung gemacht – und natürlich auch über den Lokalsport berichtet. In den kommenden Zeilen blicken wir zurück auf die sportlichen Ereignisse des Monats April im Jahr 1995.

Alte Regel, neue Auflage

Angedacht ist, dass der Hessische Fußballverband in der kommenden Saison – wann auch immer diese beginnen wird – ein Pilotprojekt startet. In dieser soll die Ampelkarte durch die Zeitstrafe ersetzt werden. Die Idee ist nicht neu und die Diskussionen darüber ebenfalls nicht. Vor 25 Jahren war dies schon einmal ein Thema, auch im Kreis Verden. Bei der Jahreshauptversammlung der Fußball-Schiedsrichter in Völkersen griff der damalige Kreisschiedsrichterobmann Herbert Brüggemann vom TSV Etelsen diese Thematik nochmals auf. Damals neigte sich die erste Saison dem Ende entgegen, in der die Zeitstrafe durch die Ampelkarte ersetzt wurde. Und das schmeckte nicht allen. So betonte Brüggemann seiner Zeit: „Das war keine gute Entscheidung, denn die Zahl der Feldverweise hat dadurch stark zugenommen. Bei einer zehnminütigen Denkpause hatte sich zuvor fast alles erledigt.“ Ein Vierteljahrhundert später finden seine Worte wieder Gehör.

Kuriose Torschützen

Vor 25 Jahren trafen der FC Langwedel und der TSV Uesen in der Fußball-Kreisliga aufeinander. Langwedel ging mit 2:0 in die Pause, zweimal hatte Thorsten Beckmann eine Chance, zweimal traf er sicher für den FCL. Nach der Pause war es ausgerechnet Beckmann, der per Eigentor die Ueser zurück ins Spiel brachte (62.). Doch dies war bei Weitem nicht das Kurioseste in dieser Begegnung. Die Uesener Hoffnungen wurden 13 Minuten später wieder zerstört. Diesmal war es nicht Beckmann, der traf, sondern Ralf Schröder. Das Besondere daran: Schröder war Torwart und hatte seinen Posten für das 3:1 nicht verlassen. Es herrschte an diesem Tag böiger Wind und Schröder beförderte den Ball per Abstoß über TSV-Keeper Michael Ernst hinweg, der zu weit vor seinem Kasten stand, ins Tor. Am Ende siegte der FCL mit 4:2.

Die perfekte Saison

Es gibt immer wieder dominante Mannschaften im Sport, die sich mit großem Vorsprung die Meisterschaft sichern. Doch eine wirklich perfekte Saison, das gelingt den wenigsten. Dazu zählen konnten sich ab April 1995 die Damen-Handballerinnen des TSV Bierden. Den Titel in der Bezirksliga Süd sicherte sich die Mannschaft von Trainer Mike Bleyer bereits am 20. Spieltag mit einem meisterlichen 22:12-Erfolg gegen den Tabellendritten TuS Wagenfeld. Am Ende verabschiedete sich die Truppe mit 44:0 Punkten in die Verbandsliga.

Deutschland gegen China in Rotenburg

Im Jahr 1995 feierte Rotenburg sein 800-jähriges Stadtjubiläum. Und das wollte natürlich gefeiert werden. Doch wie? Die Verantwortlichen um den damaligen Bürgermeister Bodo Rätke entschieden sich für einen sportlichen Leckerbissen. Es gelang, ein Fußball-Länderspiel der Damen zwischen Deutschland und China zu organisieren, das im Ahe-Stadion stattfinden sollte. Öffentlich gemacht wurde der Coup im April, angesetzt wurde das Spiel für den Himmelfahrtstag. Angesehen wurde die Partie zwischen China und der DFB-Elf als Standortbestimmung, da im Juni die Weltmeisterschaft in Schweden anstand.

Regionalliga-Tischtennis in Holtum

Das große Ziel war der Aufstieg und dieses Ziel erreichten die Tischtennis-Herren des TSV Holtum im April 1995. Die Truppe um Spielertrainer Bernd Koslowski hatte mit einem 9:3-Sieg gegen den TSC Winsen den Aufstieg in die Regionalliga perfekt gemacht. Mannschaftsführer Sönke Ruge sprach im Nachhinein davon, dass dadurch „ein Traum in Erfüllung“ gehe. Koslowski derweil teilte mit, er würde in Zukunft in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands nur noch als Trainer fungieren, lediglich ab und an aushelfen.

Premiere bei Auflage Nummer 37

Autocross auf dem Birkenring in Hoope – diese Kombination war auch schon 1995 Programm. Im April fand dennoch eine Premiere statt, denn die 37. Auflage war gleichzeitig die erste für das damalig neue Duo im Organisationsteam, Eberhard Rast und Werner Stender. Rast hatte den Posten des Vorsitzenden bei der MSG Bremen-Nord übernommen, Stender wurde Sportwart und Organisationsleiter. Es konnte ein positives Fazit gezogen werden: Knapp 5000 Zuschauer wurden durch spannende Rennen mit einigen Überraschungen und viel Action zufriedengestellt.

Verdener Achtungserfolg gegen Japan

Für eine Amateurmannschaft ist ein Spiel gegen eine Nationalmannschaft alles andere als etwas Alltägliches. Für die Handballer des TSV Verden war die Partie im April 1995 gegen die Auswahl Japans jedoch nicht die Premiere. Bereits ein Jahr zuvor wurden die Japaner, die sich auf den Asien-Cup vorbereiteten, in der Domstadt empfangen. 1994 hatten sie sich mit einem deutlichen 31:19-Sieg verabschiedet. 1995 gelang ihnen das in der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft nicht, dem TSV Verden gelang mit der 19:21-Niederlage ein Achtungserfolg. Vom Auftritt der Japaner zeigte man sich auf Verdener Seite jedoch enttäuscht. TSV-Keeper Jens Kanzog bescheinigte nach seinem letzten Spiel für Verden den Japaner „höchstens Regionalliga-Format“. Axel Siemer avancierte auf TSV-Seite mit sechs Treffern zum besten Torschützen.

Sammreys Verbannung

Im April 1995 hatte der Fußball-Verbandsligist TSV Verden reichlich Abstiegssorgen. Zudem machte der Verein und Coach Axel Sammrey schon mal reinen Tisch. Gleich vier Spieler wurden vorzeitig aus disziplinarischen Gründen aussortiert. „Wolfgang Liepold, Jan-Bernd Zerhusen, Joachim Gauert und Andreas Fenske wurden offiziell aus dem Kader der Verbandsligamannschaft gestrichen“, verkündete damals der heutige Oytener Coach.