Anton Strodthoff (rotes Trikot) traf dreifach beim Oytener 4:2-Erfolg über Wörpedorf-Grasberg. (Björn Hake)

Nach zuletzt sechs erfolglosen Auftritten sind die Bezirksliga-Fußballer des TV Oyten mit einem 4:2 (2:1)-Heimsieg über die TSG Wörpedorf-Grasberg wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Von Beginn an legten die Gastgeber gut los und zeigten großen Siegeswillen. Früh wurden die Bemühungen belohnt: Anton Strodthoff erzielte nach Vorarbeit von Moritz Krimmer die Führung (6.). Strodthoff war es auch, der per Kopf nach Ecke von Murat Avanas das 2:0 nachlegte (23.). Aus dem Nichts erzielten die Gäste mit ihrem ersten Torschuss dann schnell den Anschlusstreffer (27.). „Das war in unserer Situation Gift. Wir haben momentan nicht das Selbstvertrauen, um solch einen Gegentreffer locker wegzustecken. Gerade in der Phase rund um das 2:2 war es für uns kritisch“, erklärte TVO-Coach Axel Sammrey.

Als die Gäste einen Konter zum Ausgleich abgeschlossen hatten (55.), bewies der Übungsleiter mit den Einwechslungen von Elvedin Bibis und Nepras Vojtech ein glückliches Händchen. Beide brachten neuen Schwung und sorgten gemeinsam für die erneute Führung. Bibic legte quer vor dem Tor und Vojtech vollendete (63.). Sieben Minuten später hatte Vojtech Pech bei einem Pfostenschuss. Für Beruhigung sorgte anschließend aber Anton Strodthoff, der seinen dritten Treffer des Tages markierte und die Partie endgültig entschied (72.). In der Schlussphase verpasste es der TVO, das Ergebnis noch weiter in die Höhe zu schrauben. „Doch das können wir verschmerzen. Wir haben das Spiel hochverdient gewonnen, uns das Leben nur streckenweise selbst schwer gemacht. Großes Lob an die Jungs, dass sie sich nach dem 2:2 trotzdem noch belohnt haben“, freute sich Axel Sammrey.