Achim-Uphusen. Jubelszenen am Arenkamp – und die Torschützen mittendrin: Die Fußballer des TB Uphusen sind mit einem 3:1-(1:0-)Heimsieg über den MTV Gifhorn verheißungsvoll in die Saison 2018/19 der Oberliga Niedersachsen gestartet. Wichtige Akzente setzte dabei der vom BSV Rehden gekommene Viktor Pekrul, der die entscheidenden Vorlagen für die Tore von Kurkiewicz zum 1:0 (3.) und Yigit zum 2:1 (80.) gab. Trainer Fabrizio Muzzicato zeigte ein glückliches Händchen bei den Einwechslungen.

Personell hatte der TB Uphusen zum Saisonauftakt doch bessere Möglichkeiten als zunächst befürchtet. So saßen zwar die angeschlagenen Kevin Artmann und Thomas Celik beim Anpfiff nur auf der Bank, doch zumindest Letzterer kam in der 69. Minute als Stürmer für seinen Vertreter Sebastian Kurkiewicz zum Einsatz. Dafür standen aber Ole Laabs und Dennis Janssen, die im letzten Testspiel geschont wurden, in der Startelf. In die Innenverteidigung rückte Eugen Uschhpol, der sich durch gute Trainingsleistungen aufgedrängt hatte.

Die Platzherren, die bei Ballbesitz mit einer 3-4-3-Formation und gegen den Ball mit der 5-4-1-Variante sehr flexibel spielten, kamen am Arenkamp bestens aus den Startlöchern. Der Minutenzeiger hatte gerade einmal drei Umdrehungen hinter sich, als Sebastian Kurkiewicz per Kopf nach präziser Flanke von Pekrul das 1:0 markierte. Das warf Gifhorns Bemühen um einen Auswärtssieg über den Haufen.

Kompromisslos räumten die Uphuser in der Defensive ab, so ein ums andere Mal durch Sebastian Kmiec, Kerem Sahan, Eugen Uschpol und Ole Laabs, der außerdem manches Mal den Ball ins offensive Mittelfeld trieb. Die Gäste scheiterten mit einem Fernschuss auch an Torhüter Christian Ahlers-Cedlarek (18.). In der 25. Minute geriet Uphusens Abwehr jedoch ein wenig ins Schwimmen, aber Kmiec bereinigte die Situation. Per Fernschuss aus 25 Metern drosch Gifhorns Albert Hasardjan die Lederkugel einen Meter über den Querbalken (30.).

Die Platzherren hätten eigentlich nach der Führung nachlegen müssen und hatten auch die Gelegenheit dazu. So nach 35 Minuten, doch Philipp-Bruno Rockahr wurde im Strafraum von den Beinen geholt. Schiedsrichter Jens Kampling (Papenburg) entschied aber nicht auf Elfmeter, sondern gab die erste Ecke für TBU, die aber nichts einbrachte. Die beste Chance der Platzherren zum 2:0 vereitelte MTV-Torhüter Tobias Krull (43.), indem er nach Querpass von Rockahr auf Mert Bicakci die Situation entschärfte.

Schwungvoll und kämpferisch starteten beide Teams in die zweite Halbzeit. Gifhorns Marvin Luczkiewicz spielte seine Schnelligkeit aus, doch die Flanke fand in der Mitte keinen Abnehmer (50.). Nach einem Pekrul-Freistoß lenkte der MTV-Keeper auf der Gegenseite die Kugel beim Kopfball von Kmiec (51.) noch gerade zur Ecke. Dann aber die kalte Dusche für die Muzzicato-Elf, als die Abwehr den Ball nach einer Aktion von Hajdaraj nicht aus der Gefahrenzone bekam und Marc Upmann den zweiten Ball zum 1:1-Ausgfleich nutzte.

Nun entwickelte sich ein äußerst kampfbetontes Spiel. „Mehr machen, kommt auf Temperatur“, forderte Uphusens Co-Trainer Mike Gabel unmissverständlich, doch es tat sich wenig. Immer wieder gab es Fouls und Fehlpässe. Ein Doppelwechsel bei Uphusen brachte zunächst nichts ein, doch zehn Minuten vor Schluss jubelten die Gastgeber ein zweites Mal, als nämlich Yigit nach Flanke von Pekrul mit dem Kopf zur Stelle war – 2:1. Als der ebenfalls eingewechselte Shamsu Mansaray - ein Neuzugang von der U 19 des VfL Osnabrück - mit einem präzisen Fernschuss zum 3:1 (86.) traf, da breitete er triumphierend die Arme aus und ließ sich feiern. „Ich habe nur gehört, wie alle gerufen haben, schieß doch einfach“, erzählte er später. Damit war das Spiel entschieden, das lange Zeit auf des Messers Schneide gestanden hatte.

„Wir haben nach der Führung nicht so die Sicherheit gehabt“, sprach Trainer Muzzicato die Phase nach dem 1:0 an. „Nach dem 1:1 haben wir zu kämpfen gehabt. Pekrul, der zwei Vorlagen gegeben hat, war eigentlich einen Tick zu offensiv. Er hat aber Initiative und Mut gezeigt - und das wurde belohnt“, lobte er seinen Routinier. „Da sind wir wieder“, freute sich Uphusens Dennis Janssen über den Auftakterfolg. Gifhorns Trainer Michael Spies sah sein Team während des Spiels im Vorteil. „Das Spiel wurde von uns hergeschenkt, es war mehr drin. Wir haben aber den Gegner zum Toreschießen eingeladen“, kritisierte er das Verhalten seiner Mannschaft.

TB Uphusen: Ahlers-Ceglarek - Uschpol, Janssen, Sahan – Kmiec (69. Yigit), Laabs, Marafona da Costa (78. Mansaray), Pekrul – Rockahr, Kurkiewicz (69. Celik), Bicakci

MTV Gifhorn: Krull; Bakovic (55. Kolmer), Tsampasis, Hashagen (46. Karamac), Hajdaraj (72. Krüger), Jaeger, Hasardjan, Marvin Luczkiewicz, Melvin Luczkiewicz, Upmann, Saikowski

Tore: 1:0 (3.) Sebastian Kurkiewicz, 1:1 (56.) Marc Upmann, 2:1 (80.) Burak Yigit, 3:1 (86.) Shamsu Mansaray

Schiedsrichter: Jens Kampling (Papenburg) mit seinen Assistenten Philip Eiben und Andre Eikens (ju)