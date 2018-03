Ein Wunsch des Hannoveraner Verbandes ist ein dauerhafter Sandplatz. Die Idee, diesen im Stadion zu installieren, ist vom Tisch. Die mobile Variante wird vorerst weiterhin genutzt, doch die Kosten sind dauerhaft zu hoch. (Björn Hake)

Verden. Nein haben die Fußballer gesagt, nein haben auch die Leichtathleten gesagt und nein sagte auch der Vorstand des Kreissportbundes Verden sowie die Fachverbände. Sie alle stimmten gegen den Vorstoß des Hannoveraner Verbandes. Dieser wollte das Verdener Stadion an der Lindhooper Straße mit einem Sandboden ausstatten, dauerhaft. Doch dagegen stemmten sich die anderen Parteien mit Erfolg. Nun hat auch der Hannoveraner Verband seinen Verzicht erklärt. Das Thema Sandboden ist damit aber beileibe nicht vom Tisch.

„Im Sinne und im Einvernehmen mit den Nutzern für Fußball und Leichtathletik verzichtet der Hannoveraner Verband auf eine ständige Einbindung des Stadions in das Turnier . . .“ Dieser Satz stammt aus dem Antrag des Hannoveraner Verbandes an den Landkreis Verden auf Kostenzuschuss zur Erstellung eines mobilen Sandplatzes im Verdener Stadion. Dieser mobile Sandplatz kam bereits in den vergangenen beiden Jahren bei den Reitportveranstaltungen des Verbandes zum Einsatz und erzeugte viel positives Resümee. Als langfristige Lösung sei der mobile Sandplatz allerdings nicht gedacht und auch zu kostspielig. Mit 70 000 Euro hat die Verdener Turniergesellschaft die jährlichen Kosten für den Sandboden im Stadion anberaumt.

Das Verdener Rennbahngelände plus Stadion während "Verden International" 2017. Geht es nach dem Hannoveraner Verband, wird sich hier in Zukunft vieles ändern. (Christian Walter)

Für die Jahre 2018 und 2019 beantragte der Hannoveraner Verband daher als Zuschuss von Landkreis und Stadt jeweils 20 000 Euro pro Jahr. Der Landkreis gewährte dem Hannoveraner Verband nun diesen Zuschuss, allerdings über 15 000 Euro und unter der Voraussetzung, die Stadt beteilige sich ebenfalls mit mindestens 15 000 Euro. Werner Schade zeigte sich zufrieden mit der Beschlussvorlage des Landkreises: „Wir müssen zufrieden sein und sind es auch. Das hilft uns schon sehr weiter.“ Für diesen Zuschuss wurden im Haushalt 2018 keine Mittel eingeplant, die Ausgaben sind jedoch durch den Erfolgsbonus 2017 gedeckt, heißt es in der Beschlussvorlage des Landkreises.

Mehr als nur ein Sandboden

Doch die mobile Lösung ist nur ein Puffer, ein Puffer, der für ein größeres Vorhaben genutzt werden soll. Denn der Satz aus dem Antrag ist damit noch nicht zu Ende, er geht wie folgt weiter: Der Hannoveraner Verband verzichtet auf die Einbindung des Stadions, „wenn alternativ ein neuer Springplatz außerhalb des Stadions auf dem Rennbahngelände realisiert werden kann“.

Somit ist das Stadion selbst aus den Gedankenspielen des Verbandes erst einmal raus, das Thema Sandboden aber keinesfalls. Das könne es auch nicht. Denn laut Zuchtleiter und Geschäftsführer Werner Schade sei ein dauerhafter Sandboden essenziell für die Reitveranstaltungen in Verden. Im Antrag heißt es: „Die Durchführung von Verden International, der langfristige Verbleib der Landesmeisterschaften des Pferdesportverbandes Hannover (PSV Hannover) und die Ausrichtung der Verdiana hängen gemeinsam von dieser Maßnahme ab.“

Der Verband bekräftigt diese Aussagen damit, dass 2017 ein Rekord-Nennungsergebnis mit hochrangigen Reitern erzielt werden konnte. Zudem würden die Reitturniere auch Synergieeffekte erzeugen, die sich positiv auf das Image, die Wirtschaft der Hotellerie, Gastronomie und weitere beteiligte Unternehmen auswirken.

Doch der Sandboden ist nur ein Teil dessen, was sich der Hannoveraner Verband vorstellt. „Wenn wir jetzt auf dem Rennbahngelände aktiv werden, dann sollten wir ganzheitlich ansetzen und ein langfristiges Konzept aufstellen“, betonte Werner Schade und verwies dabei auf einen Masterplan der Stadt Verden bezüglich des Rennbahngeländes. Dieser sei ein spannender und müsse nun wieder aus der Schublade geholt werden.

2020 wird erneut die Weltmeisterschaft der jungen Dressurpferde in Verden stattfinden. Werner Schade hofft darauf, bis dahin eine Veranstaltung mit dauerhaftem Sandboden präsentieren zu können. Kommt noch darauf an, wer und ob jemand diesmal zu diesem Vorhaben nein sagen wird.