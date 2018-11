Peter Batniczak ist mit dem TV Oyten III aktuell Letzter. (FOCKE STRANGMANN)

Die Handballerinnen des TV Oyten III sind in der Landesliga am Tabellenende angekommen. Der Grund: Das Team um Trainer Peter Bartniczak hat am Sonntagmittag das Kellerduell gegen den TSV Bremervörde in der heimischen Pestalozzihalle mit 20:22 (8:12) verloren.

Bartniczak ärgerte sich zwar über die Niederlage, dass er mit seiner Mannschaft jetzt aber die Rote Laterne übernommen hat, wollte der Trainer nicht allzu sehr thematisieren. „Nach oben ist nicht viel Platz. Es ist noch alles eng zusammen in der Tabelle. Wir müssen jetzt weitermachen“, sagte er.

Dass das Kellerduell gegen Bremervörde verloren ging, hatte laut Bartniczak vor allem mit der Chancenverwertung zu tun. Die war nicht gut genug, um sich durchzusetzen. Dennoch war die Begegnung meist ausgeglichen. Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff lagen die Gastgeberinnen mit nur einem Tor im Rückstand – 17:18. „Dann haben wir aber damit angefangen, Pässe ins Niemandsland zu werfen“, bedauerte Bartniczak. „Damit haben wir uns selbst in Bredouille gebracht.“

Doch auch kurz vor Schluss war für den TVO noch alles drin. Denn durch einen Doppelpack von Helena Marks kamen die Gastgeberinnen noch einmal auf 20:21 heran. Rund 50 Sekunden vor dem Schlusspfiff machte der TSV Bremervörde aber doch alles klar.