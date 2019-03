Rückraumspieler Marvin Pfeiffer schließt sich in der kommenden Saison Handball Hannover-Burgwedel an. (Björn Hake)

Achim. Zwei für zwei. Die SG Achim/Baden vermeldete in den vergangenen Tagen mit Tobias Freese und Hendrik Budelmann zwei Zugänge und mit Michele Zysk einen Abgang. Nun wurde bekannt, dass der Handball-Oberligist noch einen zweiten Abgang zu verzeichnen hat: Marvin Pfeiffer wird sich nach der Saison verabschieden. Der Rückraumakteur wechselt in die 3. Liga zu Handball Hannover-Burgwedel.

„Marvin hat immer mit offenen Karten gespielt. Dass er es in der 3. Liga versuchen will, ist absolut verständlich. Doch es ist definitiv auch ein Verlust für uns, er hat immer super reingepasst, auch abseits des Feldes“, bedauert Teammanager Cord Katz den Abgang. Es gibt zwei Gründe für den Abschied. Der kleinere ist, dass Pfeiffer in Hannover die Meister-Schule besuchen wird. Der größere ist die sportliche Herausforderung. „Es ist eine Liga höher. Ich wollte eh was Neues probieren, da kam das Angebot von Hannover zum perfekten Zeitpunkt. Das ist eine gute Chance für mich“, begründet Marvin Pfeiffer seinen Entschluss.

„Man sieht sich immer zweimal“

Der 23-Jährige, der nach der Saison zum derzeitigen Tabellenzwölften der Nord-Staffel wechselt, spielt seit der Saison 2015/2016 für die SG. Zuvor gehörte er dem TBV Lemgo an, spielte dort in der A-Jugend-Bundesliga und für die zweite Mannschaft in der 3. Liga, ehe ihn ein Kreuzbandriss zurückwarf. Vier Jahre später sagt er „Auf Wiedersehen, Achim/Baden“, was ihm aber nicht ganz leicht fällt. „Menschlich war alles super in Achim, das ist mein zweiter Heimatverein geworden.“ Entsprechend lautet auch die Prognose von Cord Katz: „Das wird wie bei Tobias Freese sein, man sieht sich immer zweimal.“ Pfeiffers Antwort mit einem Schmunzeln: „Das kann sehr gut sein.“