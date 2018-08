Indi genießt sichtbar die Erfrischung durch das kühle Nass. (fotos: Björn Hake)

Verden. Harm Lahde steht in den Stallzelten beim Reitturnier Verden International und gibt ein Interview. Der Varster Reiter hat einiges zu berichten, war er doch zuletzt bei der Global Champions Tour in Berlin am Start. So aufregend diese zweite Fünf-Sterne-Turnier-Erfahrung für den Varster auch war, so sehr ins Schwitzen wie nun kam er auch da sicherlich nicht. Ebenso geht es dem interviewenden Journalisten. Die Temperaturen sind hoch, die Luft steht, die Hitze ist drückend und unangenehm, die Klamotten kleben am Körper. Die meistgetätigte Bewegung ist die mit dem Handrücken über die Stirn. Der meistgesagte Satz: „Mein Gott, ist es heiß.“ Egal, in welches Gesicht man schaut, sie alle sehen gequält aus, die Hitze macht den Menschen einfach zu schaffen.

Szenenwechsel: Im Verdener Stadion stehen die nächsten Springprüfungen an, mehr als ein Dutzend Hindernisse gilt es für Mensch und Tier zu bewältigen. Und das bei den Temperaturen. Entsprechend durchgeschwitzt reitet der Morsumer Hilmar Meyer durch den Tunnel zurück zum Abreiteplatz. „Die Hitze macht einen echt fertig“, keucht Meyer. Nächster Szenenwechsel: In der Dressur-Arena steht die Final-Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal an, eine mehrminütige Prüfung muss durchgeritten werden. Vielseitigkeits-Olympiasiegerin Ingrid Klimke steht am Rande des Vierecks und beobachtet die Darbietung ihres Bruders Michael. Ihren Auftritt hat sie bereits hinter sich gebracht. Ebenfalls durchgeschwitzt sagt Ingrid Klimke: „Oh ja, es ist wirklich sehr heiß hier.“

40 Liter und mehr

Zurück zu Harm Lahde: Direkt neben ihm steht Oak Grove’s Heartfelt in seiner Box, flankiert von einer Menge Heu. Das kastanienbraune 13-jährige Belgische Sportpferd lugt über das Gitter hinweg und streckt neugierig seinen Kopf hervor. Geplagt von der andauernden Hitze scheint die Stute aber nicht zu sein. Eigentlich sieht das Pferd ganz normal aus, quietsch­fi­del wie immer. Im Hintergrund ist Wassergeplätscher zu hören. Ist die Entspannung von Heartfelt darauf zurückzuführen, dass es kurz zuvor abgekühlt wurde? Wenige Meter hinter dem Stallzelt befindet sich quasi die „Waschstraße für Pferde“. Aus einem gelben Schlauch läuft das kühle Nass, mit dem viele von Heartfelts Artgenossen abgespritzt werden. Gerade bekommt Indi, das Pferd von der in Hamburg lebenden norwegischen Springreiterin Margrethe Hartmann, eine Abkühlung verpasst. Indi scheint die Dusche sichtlich zu genießen.

Mediziner mahnen zur Vorsicht, bei Temperaturen von weit über 30 Grad Sport zu treiben. Grenzt dann ein Reitturnier, bei dem die Pferde diverse Sprünge und minutenlange Dressurprüfungen bestehen müssen, nicht schon an Tierquälerei? „Nein“, sagt Dr. Hermann Josef Genn. Und er muss es wissen, ist er doch der internationale Turnierarzt bei Verden International und Gründer der Pferdeklinik Mühlen im Oldenburger Münsterland. „Pferden macht die Hitze längst nicht so viel aus wie uns Menschen, insbesondere diese trockene Hitze nicht“, versichert Dr. Genn.

Er betreute unter anderem medizinisch die Pferde der deutschen Equipe bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney. „Vor den Spielen haben wir uns auch diese Gedanken gemacht, aber das war alles kein Problem“, erinnert sich der Tierarzt. Anders sieht das bei Luftfeuchtigkeit aus. „Starke Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit vertragen die Tiere hingegen nicht sonderlich gut, darauf reagieren sie deutlich sensibler“, verrät Dr. Genn.

Wichtig sei es, wie für Menschen auch, viel zu trinken. „Pferde müssen im Grunde permanent saufen. 40 Liter sind das in der Regel, an solch heißen Tagen sollten es entsprechend mehr sein.“ Auch das Abspritzen mit dem Wasserschlauch sei gut für die Tiere. Dabei sollte laut Dr. Genn zum einen der ganze Körper des Tieres abgespritzt werden, auch der Kopf. Das Gehirn steuere nämlich wie bei Menschen das Temperaturzentrum. Des Weiteren sollte zunächst warm und dann kalt abgespritzt werden. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, dem Tier über das Futter Elektrolyte zukommen zu lassen.

Somit ist das sportliche Treiben für die Pferde als bedenkenlos einzustufen, betreiben sie doch auch keinen Ausdauersport. „Ein Springen dauert so rund 80 Sekunden, eine Dressurprüfung sechs bis acht Minuten“, gibt Dr. Genn zu bedenken. Etwas anders schaue das beim Geländeritt aus, wie ihn etwa Ingrid Klimke oder auch die Ganderkeseerin Sandra Auffarth bestreiten. Doch auch bei dieser Prüfung sei die Belastung bei Hitze überschaubar. „30 Minuten Vollspeed schafft ein Pferd. Aber bei solchen Temperaturen werden die Parcours auch oftmals entschärft“, weiß Dr. Genn. Der Tierarzt selbst hat noch keinen Fall erlebt, bei dem ein Pferd aufgrund der reinen Hitze dehydrierte. Das beste Indiz für eine Überbelastung sei in allen Fällen eh das sportliche Auftreten, dann bringe das Pferd auch keine Leistung. Bleibt demnach festzuhalten: In der Regel werden die Pferde auch bei großer Hitze quietschfideler sein als die Reiter auf ihnen.