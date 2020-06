Im Sommer 2011 wechselte Philipp Büssenschütt vom FC Verden 04 zum TSV Etelsen. Bei den Schlossparkkickern entwickelte sich der Defensivspieler zu einer festen Größe. Nach einer sechsmonatigen Stippvisite bei seinem Jugendverein kehrte er im Sommer 2019 zurück nach Etelsen. (Björn Hake)

Der Kreuzbandriss – eine Verletzung, vor der sich jeder Sportler fürchtet. Erleidet man solch eine Ruptur, steht eine lange Zeit bis zur Rückkehr an. Für das Comeback muss viel geschuftet und trainiert werden. Philipp Büssenschütt hat im September 2017 einen Kreuzbandriss erlitten. Der Fußballer, der viele Jahre in der Innenverteidigung des designierten Bezirksliga-Meisters TSV Etelsen eine feste Größe war, kämpfte sich zurück. Zwei Jahre später – es war wieder im September – verletzte er sich erneut am Knie. Die schockierende Diagnose: Kreuzbandriss. Die Strapazen, sich ein weiteres Mal zurückzukämpfen, will Büssenschütt nicht auf sich nehmen. Er will seine Laufbahn nun ausklingen lassen.

Seinen letzten Auftritt im Trikot der Schlossparkkicker hatte Philipp Büssenschütt am 1. September 2019 im Bezirksliga-Heimspiel gegen den SV Vorwärts Hülsen. Die Etelser gewannen die Partie mit 3:0. Aber: Sie verloren Philipp Büssenschütt. Noch vor der Halbzeitpause wurde der Verteidiger ausgewechselt. Büssenschütt kann sich noch sehr gut an jenen Tag erinnern, an dem er sich ein zweites Mal die Verletzung zugezogen hatte, vor der sich eben jeder Sportler fürchtet. Ohne Fremdeinwirkung habe er sich damals verletzt. „Ich habe versucht, an der Mittellinie bei einem Pass vor den Gegenspieler zu kommen und wollte dabei mein Bein vor ihn stellen. Beim Aufkommen bin ich in ein Loch getreten und mit dem Fuß weggerutscht, sodass der Fuß nach außen ging und das Knie nach innen eingeklappt ist“, beschreibt Büssenschütt die Situation. Im Gelenk habe es direkt geknackt, auf Anhieb habe das Knie geschmerzt. „Da habe ich gleich das Schlimmste befürchtet und eine Woche später im MRT den Kreuzbandriss bestätigt bekommen.“

Aktuell keine Einschränkungen

Jetzt, fast ein Jahr später, deutet sehr viel darauf hin, dass Büssenschütt zu keinen weiteren Einsätzen in der ersten Mannschaft des TSV Etelsen kommt. „Ich kann momentan Sport machen. Es geht mir gut. Aber ich werde wohl nicht mehr auf das Niveau kommen, um in der Landesliga zu spielen“, schätzt Büssenschütt seine Situation ein. Im Gegensatz zum ersten Mal, als er sich das Kreuzband gerissen hatte, ließ sich Büssenschütt diesmal nicht operieren. „Damit bin ich auch ganz zufrieden. Aktuell habe ich überhaupt keine Einschränkungen. Wenn ich Mitte 20 wäre, hätte ich vielleicht anders entschieden“, sagt der 31-Jährige.

Doch nun ist er mit sich im Reinen. Viel mehr sei er froh, dass er derzeit mit dem gerissenen Band im Knie ein wenig Fußball spielen kann. „Einige Wochen nach dem Hülsen-Spiel bin ich wieder sporadisch zum Training gegangen“, erzählt Büssenschütt. An weitere Einsätze während der Saison, die im März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde und Ende Juni wahrscheinlich abgebrochen wird, war aber nicht mehr zu denken. Wenn er im Training dabei war, trug er stets eine Bandage um das lädierte Kniegelenk. „Ein Stück weit ist das Ding auch für den Kopf. Aber man muss schon sagen, dass die Bandage das Knie auch stabilisiert. Und der Arzt hat eh gesagt, dass in meinem Knie nicht mehr viel kaputtgehen kann“, sagt Büssenschütt.

Zuletzt hat er jedoch kaum auf dem Platz gestanden. Seitdem das Mannschaftstraining in Niedersachsen wieder erlaubt ist, habe Coach Nils Goerdel das Team nur einmal zusammengetrommelt. „Da haben wir mehr oder weniger ein paar kleine Spielchen gemacht. Nils hat sich dann dazu entschieden, es erst einmal sein zu lassen. Auch weil das Planen so aufwendig ist, um alle Corona-Regeln einzuhalten“, schildert Büssenschütt.

Dennoch sei die Einheit schön gewesen, weil sich die Mannschaft nach langer Zeit wieder getroffen hat. Dieser große Zusammenhalt im Verein hat ihn bei den Schlossparkkickern ohnehin stets begeistert. „Ich habe in den all den Jahren viele Freundschaften geschlossen und eine tolle Kameradschaft erlebt.“ Sportlich sind bei dem Abwehrspieler ebenso viele Erinnerungen hängen geblieben – sowohl positive als auch negative.

Bittere Finalniederlage

Wenn er an die negativen Erlebnisse denkt, schießt dem Defensivspezialisten sofort das Bezirkspokalfinale der Saison 2016/2017 in den Kopf. Damals trafen die Schlossparkkicker auf den Beziksligisten TSV Gellersen und waren als klassenhöheres Team der Favorit. Nach der 1:0-Führung durch Bastian Reiners legten Büssenschütt und Co. aber nicht nach. Am Ende hingen die Köpfe bei den Etelsern weit nach unten: Sie verloren mit 1:2. „Ich finde es noch immer schade, dass wir das Endspiel verloren haben“, bedauert der 31-Jährige.

An den Abstieg aus der Landesliga im Jahr 2018 denkt er ebenso ungern zurück. Überhaupt war es für Büssenschütt, der im Sommer 2011 vom FC Verden 04 zum TSV Etelsen gewechselt war, eine Horror-Saison. Denn er zog sich in der Anfangsphase der Spielzeit erstmals einen Kreuzbandriss zu. Und so blieb ihm nur, seine Mannschaft von außen zu unterstützen. Zum Klassenerhalt sollte es jedoch nicht reichen. Unter anderem, weil der TSV am vorletzten Spieltag im Heimspiel gegen den SV Emmendorf eine 4:1-Führung verspielte und nur einen Punkt holte. „Da habe ich richtig mitgezittert. Man dachte ja, die Wende im Abstiegskampf gelingt noch. Dieses Erlebnis war schon richtig bitter.“

Doch da war eben auch so viel Positives. „Die ganzen Jahre in der Landesliga waren immer schön. Auch wenn wir gegen den Abstieg gespielt haben und den Klassenerhalt dann im Schlosspark perfekt gemacht haben“, blickt Büssenschütt zurück. Damit spricht er auch das Saisonfinale 2013 an: Damals fuhren die Etelser gegen den Meister TB Uphusen am letzten Spieltag einen 3:2-Last-Minute-Sieg ein und blieben in der Landesliga. „In so manchem Jahr hätten wir von den Qualitäten her auch oben angreifen können, haben es dann aber leider verbockt.“

Kurze Rückkehr zum Jugendverein

In der Landesliga spielte Büssenschütt nicht nur für Etelsen, sondern auch für seinen Jugendverein. Im Dezember 2018 wechselte er zum FC Verden 04, um rund ein halbes Jahr später zum TSV zurückzukehren. Die Monate an der Aller hat er allerdings richtig genossen. „Ich bin den Verdenern dankbar, dass sie mir es nach meinem ersten Kreuzbandriss ermöglicht haben, den Weg wieder in die Landesliga zu finden.“ Gewechselt war er auch deshalb, weil er in Etelsen unter dem damaligen Trainer Gerd Buttgereit in der ersten Mannschaft kaum zum Zuge kam. „Nach einer Eingewöhnungsphase hat es in Verden wirklich super geklappt. Mit Frank Neubarth hatte ich einen tollen Trainer und wir haben am Ende die Landesliga gehalten. Es war eine schöne Zeit“, fasst Büssenschütt die Monate in der Reiterstadt zusammen.

Sowohl mit Verden als auch mit Etelsen bestritt Philipp Büssenschütt zudem unvergessliche Freundschaftsspiele. Im Verdener Stadion traf er im Mai 2011 – kurz vor seinem ersten Wechsel nach Etelsen – auf den SV Werder Bremen. Verden unterlag mit 3:7. Wesentlich knapper sollte es im August 2013 zugehen. Die Etelser hatten im pickepackevollen Schlosspark den Hamburger SV zu Gast. Der hohe Favorit aus der Elbmetropole gewann „nur“ mit 2:0. „Das war richtig toll, auch die Organisation und das Drumherum. Beide Spiele gegen die Profis waren coole Erlebnisse“, erinnert sich Büssenschütt.

Und was soll nun die Zukunft bringen? So ganz abschließen mit dem Fußball will der erfahrene Verteidiger nämlich nicht. „Ich nehme mir vor, dass ich einmal in der Woche zum Training gehe. Ob ich vielleicht auch mal in unserem Kreisliga-Team dabei bin, darüber wurde noch nicht gesprochen. Und bei den Altherren werde ich vielleicht auch mal mitkicken“, sagt Büssenschütt. Zeitlich möchte er sich nicht mehr so sehr verpflichten. „Wenn in der ersten Mannschaft aber mal absolut Not am Mann sein sollte, bin ich ja auch nicht aus der Welt“, sagt Büssenschütt schmunzeld.