Seit nunmehr einer Dekade wird im Bezirk Lüneburg im Nachwuchsbereich auf Bezirksebene mit U-Mannschaften Fußball gespielt. (Björn Hake)

Ein Pilotprojekt hat sich für den Jugendausschuss des Fußball-Bezirks Lüneburg längst zu einer Dauerlösung entwickelt: 2010 führte das Gremium um seinen Vorsitzenden Uwe Norden für den Jungen-Spielbetrieb die Jahrgangsmannschaften auf Bezirksebene ein. Auch zehn Jahre später hält der Bezirksjugendausschuss an dem Spielmodell mit den U-Mannschaften fest – und zwar mit großer Überzeugung.

Den Stein für das Pilotprojekt im Bezirk Lüneburg brachten einst die Fußballkreise Harburg und Osterholz ins Rollen. Die Kreisjugendobmänner Dirk Possiwan (Harburg) und Helmut Schneeloch (Osterholz) lieferten mit ihrer Einführung auf Kreisebene dafür den nötigen Denkanstoß. Noch vor der Einführung der Jahrgangsmannschaften auf Bezirksebene musste der NFV-Kreis Harburg den Verlust einer talentierten Mannschaft zur Kenntnis nehmen. Die Spieler des VfL Maschen, damals Bezirksligameister der B-Junioren, wechselten vor 16 Jahren mangels Perspektive den Verband zur HT16 Hamburg. Sie suchten die Herausforderungen, sich auf höherer Ebene in der A-Jugend-Verbandsliga Hamburg zu bewähren. Das Team wollte in der A-Jugend nicht in der Kreisliga Harburg auflaufen.

Der Fußballkreis Verden sprang bereits 2007 unter Kreisjugendobmann Gerd Rasche (SV Hönisch) auf den Zug mit den Jahrgangsmannschaften auf, allerdings nur auf Kreisebene. „Dieses System bietet mehr Vor- als Nachteile und ist völlig unstrittig. Es hat sich total bewährt“, unterstreicht Gerd Rasche.

Zur Spielserie 2010/2011 erfolgte die Übernahme des Spielmodells mit den U-Teams im Jungenbereich auch auf Bezirksebene. Der NFV-Bezirk Lüneburg ist bis heute nach wie vor der einzige Bezirk in Niedersachsen, der im Juniorenbereich auf Bezirksebene mit Jahrgangsmannschaften operiert (U14 bis U19). Die Bezirke Braunschweig, Hannover und Weser-Ems spielen auf Bezirksebene dementgegen weiterhin mit dem alten Modell, das sich an den Doppel-Jahrgängen (C- bis A-Junioren) orientiert.

Der Bezirksjugendobmann gewinnt dem 2010 eingeführten Spielmodell seit Jahren positive Aspekte ab. Uwe Norden nahm auch die Rückmeldungen, wonach das längst etablierte Projekt bei vielen Vereinen im ganzen Bezirk Lüneburg auf fruchtbarem Boden falle, zufrieden zur Kenntnis. „Aus meiner Sicht ist es ein positives Modell. Dass die Mannschaften ihre Spielklasse mitnehmen können, ist für mich der allergrößte Vorteil“, bekundet der Bezirksjugendobmann. Die Spielinstanz hat wegen der U-Mannschaften aber mehr Arbeit, weil es mehr Staffeln gibt und die Bezirksligen zur Frühjahrsserie neu gebildet werden.

„Wir wollen den Kreisen durch die Jahrgangsmannschaften nicht mehr Mannschaften entziehen“, gibt Uwe Norden vor. Der Bezirksjugendausschuss ist selbstkritisch genug, um auch sich zu hinterfragen. „Wir sind von den Vereinen gewählt, um für die Vereine da zu sein. Wenn die Mehrheit der Vereine gegen die Jahrgangsmannschaften ist, gehen wir wieder von dem Modell ab“, bemerkt Uwe Norden. In vielen Gesprächen mit Vereinsvertretern erfuhr der Vorsitzende des Bezirksjugendausschusses jedoch das Echo, dass das 2010 gestartete Pilotprojekt auf breite Zustimmung stößt. „Die anfängliche Skepsis ist überwiegend gewichen. Es ist eine sehr gelungene Geschichte“, führt Norden diesbezüglich aus.