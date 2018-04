Sören Meier (links) soll in Zukunft die Zweite Herren verstärken, Jan Mühlbrandt (am Ball) wird hingegen Stand-by-Spieler. (Focke Strangmann)

Achim. Selten ist der Abstiegskampf in der Handball-Oberliga Nordsee so spannend gewesen wie dieses Mal. Dass der Tabellenletzte ATSV Habenhausen II in die Verbandsliga muss, steht bereits seit Längerem fest. Davor geht es aber sehr eng zu. Gleich fünf Mannschaft müssen zwei Spieltage vor dem Saisonende noch zittern. Es wird wohl mindestens zwei weitere Teams treffen, weil der VfL Fredenbeck kurz vor dem Abstieg aus der 3. Liga Nord steht. Im schlimmsten Fall müssen sogar vier Teams die Oberliga verlassen, weil in der 3. Liga West der OHV Aurich noch längst nicht gesichert ist.

Die SG Achim/Baden muss sich mit dieser Problematik seit dem vergangenen Sonnabend aber nicht mehr beschäftigen. Dank des 28:22-Heimsieges gegen den TSV Bremervörde bleibt die Mannschaft von SG-Trainer Tobias Naumann ganz sicher Oberligist. Zwar stehen mit den Partien gegen den SV Beckdorf und die SG VTB/Altjührden noch zwei attraktive Partien auf dem Programm, doch die Planung für die Zukunft läuft natürlich schon. Die Kaderplanung für die Spielzeit 2018/2019 sei sogar schon sehr weit fortgeschritten, meinte Teammanager Cord Katz: „Das Gros des Kaders steht.“ Und es ist zu erkennen, dass bei der SG Achim/Baden der ganz große Umbruch in diesem Jahr ausbleibt.

Bester Torschütze der Saison bleibt

Aus dem 15-Mann-Kader, der Tobias Naumann in dieser Saison zur Verfügung steht, haben bisher zehn Akteure auch für die nächste Spielzeit ihre Zusage gegeben. Neben Leitwolf Florian Block-Osmers (wir berichteten) werden Arne von Seelen, Bastian Meinken, Olaf Sawicki, Fabian Balke, Steffen Fastenau, Michele Zysk, Kevin Podien, Jannis Jacobsen und Jan Wolters weiterhin das SG-Trikot überstreifen. Das teilte Cord Katz auf Nachfrage mit. Offen sei hingegen noch die Zukunft von Marvin Pfeiffer. Doch auch bei dem Spielmacher ist Katz zuversichtlich, dass er bleibt. Mit Kevin Podien behält Naumann seinen besten Torschützen der laufenden Saison. Mit 126 Treffern liegt der Linksaußen auf Rang elf der Torjägerliste.

Doch wo es Zusagen gibt, gibt es auch Absagen. Dennis Summa, der fast die komplette Saison mit einer Schulterverletzung ausgefallen ist, hat schon vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass er sich dem designierten Drittligisten Altjührden anschließt. Und er ist nicht der einzige, der das Team verlässt. „Arne Zschorlich und Sören Meier werden in der neuen Saison in der zweiten Mannschaft spielen. Zudem wird Jan Mühlbrandt zum Stand-by-Spieler“, kündigt Katz an.

Mühlbrandt blühte in den vergangenen Wochen im Rückraum noch einmal so richtig auf und hatte großen Anteil daran, dass die SG Achim/Baden den Klassenerhalt ohne größere Probleme perfekt gemacht hat. Jan Mühlbrandt wechselte zur Saison 2013/2014 zur SG und feierte dort auf Anhieb die Oberliga-Meisterschaft.

Schon seit einiger Zeit kann der Rückraumspieler nicht regelmäßig trainieren. „Beruflich bin ich mittlerweile sehr eingespannt und wohne zudem in Hamburg“, sagte Mühlbrandt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Daher stellte er sich selbst die Frage, ob es noch Sinn mache, weiterhin ein fester Bestandteil des Teams zu sein. „Es ist bei mir einfach kein roter Faden drin, was die Trainingsbeteiligung angeht“, meinte Mühlbrandt, der vor fast fünf Jahren aus Schwanewede zur SG Achim/Baden wechselte. „Die Situation ist für mich blöd, aber auch für das Team, wenn ich nicht regelmäßig beim Training bin“, sagte Mühlbrandt. Soweit es geht, möchte er aber weiterhin die Übungseinheiten mitmachen. „Zudem bleibt mein Pass bei der SG“, sagte der Rückraumspieler. Wenn die personelle Not groß sein sollte, könne sich Mühlbrandt vorstellen, auszuhelfen.

Wegen der Abgänge will und muss Katz noch einmal aktiv werden. „Wir wollen noch einen Rechtsaußen und einen Rückraumspieler holen“, sagte er. Gelingt dies, wären die beiden Spieler nach Noah Dreyer, Malte Meyer (beide männliche A-Jugend TV Oyten) und Joost Windßus (TSV Daverden) die Zugänge vier und fünf.