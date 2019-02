Das Team Ars Nova konnte in Bietigheim erneut nicht in Bestbesetzung antreten. (Sheila May)

Bietigheim. Für die A-Mannschaft des Teams Ars Nova ging es jetzt ein weiteres Mal auf eine lange Reise nach Baden-Württemberg. Am Wochenende stand für die Formationstänzer aus Verden in Bietigheim das vierte Turnier in der 2. Bundesliga Latein auf dem Programm. Die Domstädter mussten die Fahrt aber erneut mit Personal-Problemen antreten, sodass das Team mit Carsten Koch ergänzt worden war. „Er hat die Choreografie in Rekordzeit gelernt und sich sehr gut eingebracht. Das war wirklich beeindruckend“, berichtete Trainerin Imke Teuchert. Die Mannschaft fuhr mit gutem Gefühl gen Süden.

Doch am Ende sollte es kein gutes Turnier für Ars Nova werden. Das lag nicht nur daran, dass der achte und somit letzte Platz heraussprang. „Nach der siebenstündigen Fahrt kamen wir im Hotel in Stuttgart an. Dort ging es unserer Fronttänzerin Julia Mindermann in der Nacht so schlecht, dass am Morgen der Notarzt gerufen werden musste. Schnell wurde klar, dass eine Teilnahme am Turnier in diesem Zustand unmöglich war“, berichtete Ars-Nova-Pressesprecherin Madlen Kasten. In einem Meeting teilten die Trainerinnen der Mannschaft die schlechten Neuigkeiten mit und stellten ihr Team auf einen erneuten Start mit nur sieben Paaren ein.

„Wir sind dieses Jahr wirklich sehr gebeutelt, was Erkrankungen und Verletzungen angeht. Aber im Zweifel geht dann eben die Gesundheit unserer Tänzerinnen und Tänzer vor. Julia ist auf jeden Fall nicht spontan zu ersetzen, da sie mit ihrem Partner Fabian Geukens die meisten Bilder angibt“, erklärt die Cheftrainerin Imke Teuchert. Das Team zeigte sich aufgrund des Ausfalls von Mindermann/Geukens in der Stellprobe etwas irritiert. Denn das Frontpaar bildet laut Kasten im Normalfall den Ausrichtungspunkt für das gesamte Team. „Auch in der Vorrunde des Turniers war ihnen die Anspannung noch anzumerken“, sagte Kasten. „Zum Finaldurchgang fanden aber alle 14 Tänzerinnen und Tänzer besser zusammen und steigerten ihre Leistung deutlich.“ Dennoch reichte es wieder nur für den achten Platz. „Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir wieder nicht mit einem kompletten Kader antreten konnten, und das Ergebnis ist auch unbefriedigend, aber im Sport muss man eben lernen, mit Niederlagen und unerwarteten Ereignissen umzugehen“, erklärte Ars Nova-Tänzerin Sabrina Obuch.

Eine Gelegenheit bleibt der Mannschaft jetzt noch, um ihr Potenzial den Kampfrichtern zu zeigen. Am 9. März tritt sie in der Olympiahalle in Syke an.