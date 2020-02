Das Ziel wurde erreicht. Eitel Sonnenschein herrschte bei den Rollstuhlbasketballern der TSV Achim Lions aber dennoch nicht. Der Grund: Der Regionalligist gewann in Meppen zwar gegen den Tabellenletzten Rolling Chairs Isernhagen mit 53:40, allerdings war die Leistung in dieser Partie keine gute. Hinzu kam dann noch eine 30:64-Niederlage gegen den Gastgeber, Emsland Rolli Baskets. Die Lions verteidigten durch den Erfolg gegen Isernhagen bei noch zwei ausstehenden Spielen den dritten Rang in der Regionalliga Nord.

„Das war zu großen Teilen echt indiskutabel, was wir da abgeliefert haben. Nichts von dem, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir auf dem Parkett umgesetzt. Verbunden mit einer mangelhaften Einstellung gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner können wir froh sein, dass wir im letzten Viertel noch unseren Kopf aus der Schlinge ziehen konnten.“ So lautete das Fazit von TSV-Teamchef und Spielertrainer Nico Röger nach der Partie gegen die Rollings Chairs Isernhagen. Ihm war trotz des Sieges nicht nach Freude zumute.

Zur Halbzeitpause lagen die Achimer noch mit 22:19 in Führung. Dann sollte sich die schwache Leistung aber auch im Resultat widerspiegeln: Nach dem dritten Viertel lag das Tabellen-Schlusslicht mit zwei Punkten vorne – 31:29. Die Lions stemmten sich im letzten Spielabschnitt aber gegen die drohende Niederlage und drehten die Partie ein weiteres Mal. Allerdings profitierten die Achimer auch davon, dass Isernhagen die Kräfte ausgegangen waren. Die Rolling Chairs hatten bereits zuvor ein Spiel absolviert. In diesem unterlagen sie den Emsland Rolli Baskets mit 38:82.

Gegen dieses Spitzenteam der Regionalliga Nord ging es für die Achim Lions in ihrem zweiten Spiel des Tages. Zuvor stand aber noch eine kurze Aussprache wegen der Leistung gegen Isernhagen. „Unser Minimalziel war, dass wir gegen Meppen eine deutlich bessere Leistung als im Hinspiel abliefern, als wir uns den Emsländern quasi wehrlos ergeben haben. Dies haben wir auf jeden Fall erreicht, auch wenn das Ergebnis eine klare Sprache spricht“, sagte Röger nach dem 30:64. Von Beginn an nahmen die Achimer den Kampf an und reagierten gut auf die Pressverteidigung der Meppener.

Wären die Lions unter dem gegnerischen Korb etwas treffsicherer gewesen, hätten sie zu dem das Schlussresultat noch etwas freundlicher gestaltet können. Doch so war das Spiel zur Halbzeitpause (17:36) quasi vorentschieden. „30:64 verloren, hört sich erstmal schlimm an, aber aus diesem Spiel können wir auch eine Menge Positives mitnehmen. Es ist schon ein wenig paradox, dass wir das aus dem gewonnenen Spiel überhaupt nicht können. Es war wieder mal deutlich zu sehen, was Kampf, Leidenschaft und die richtige Einstellung bewirken können – und was dabei rauskommt, wenn man diese Tugenden nicht zeigt“, zeigte sich Röger am Ende des Tages wieder etwas versöhnlich. „Ein Extralob geht ausdrücklich an unsere beiden Lowpointer Jana Bozek und Petrit Mucaj, beide mussten fast durchspielen und haben einen super Job für die Mannschaft gemacht.“

Nun haben die TSV Achim Lions mit sieben Siegen aus zwölf Partien weiter die Chance, ihre zweite Spielzeit in der Regionalliga als Tabellendritter abzuschließen. Dazu müssen allerdings zum Saisonabschluss am 22. März in heimischer Halle noch Punkte eingefahren werden. Zu Gast sind dann am Arenkamp in Uphusen die SG Rostock/Stralsund und der Tabellenführer RSC Oldenburg.