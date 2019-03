Bremen. Regnerisches Wetter, tiefer Boden, zehn Grad – die Bedingungen beim dritten und finalen Lauf der 39. AOK-Winterlaufserie in Bremen durften als ungemütlich bezeichnet werden. Dennoch trotzten ihnen rund 1000 Läufer. Mit dabei waren auch wieder einmal Christian Siedlitzki, Abiel Hailu und Fisha Werede – allesamt von der LG Kreis Verden. In der großen Serie (20 Kilometer), die zusammen mit der kleinen (zehn Kilometer) gestartet wurde, bestimmten einmal mehr Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) und Abiel Hailu (LG Kreis Verden) das Tempo. In dieser Reihenfolge liefen sie auch ins Ziel. Dabei hatte Hailu einen Rückstand von 1:19 Minuten. In der kleinen Serie zeigte sich der Armsener Siedlitzki zufrieden mit seinem vierten Platz, da er seine Zeit vom zweiten Lauf (37:22 min.) nochmals auf 37:08 Minuten verbessern konnte und somit auch die Altersklasse M50 souverän gewann. Direkt vor Siedlitzki rangierte Fisha Werede, der für die Zehn-Kilometer-Strecke 36:57 Minuten benötigt hatte.