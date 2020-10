Christian Lemke und Jan-Eric Bemmann überzeugten beim DMSB-Rallye-Cup (DRC) und landeten fast ganz oben auf dem Podest. (Sascha Doerrenbaecher)

Christian Lemke und sein Beifahrer Jan-Eric Bemmann haben im DMSB-Rallye-Cup (DRC) einen starken Abschluss gefeiert. Bei der 51. ADAC-Rallye Atlantis in und um Kaltenkirchen haben der Martfelder Lemke, Förderfahrer des ADAC Weser-Ems, und sein Teamkollege den zweiten Platz in der Klasse RC4 erreicht. Im Gesamtklassement stand für das Dörverdener Rallye-Team der neunte Rang zu Buche.

Insgesamt 73 Teilnehmer hatten sich in Kaltenkirchen beim Rallye-Cup zusammengefunden. Aufgrund der unbeständigen Wettervorhersage entschied sich das Duo im Opel Adam für Regenreifen. Wie Lemke berichtete, ging es bei der ersten Wertungsprüfung direkt zur Sache. „Die engen Zeitabstände der ersten drei Fahrer und ihren Boliden beliefen sich auf nur drei Sekunden. Mit Nico Knacker und Nick Loof hatte ich zwei starke Wettbewerber in meiner Klasse“, erzählte Christian Lemke. Das Kopf-an-Kopf-Rennen hielt bis zum Service der Halbzeit nach der vierten Wertungsprüfung an.

Bis zum Reifen- und Tankservice waren die Strecken komplett trocken. Lemke und Bemmann entschieden sich, die Regenreifen gegen Medium- und Softreifen zu tauschen, nahmen aber vorsorglich zwei Regenreifen mit. Eine gute Entscheidung, wie sich im Laufe des Wettbewerbs zeigen sollte. Denn nachdem die fünfte Wertungsprüfung aufgrund von Beschwerden der Anwohner abgesagt worden war, ging es für die Fahrer direkt zur sechsten Prüfung. Doch dann fing es plötzlich an zu regnen. „Wir haben uns sehr geärgert in diesem Moment, aber es war nicht mehr zu ändern“, sagte Jan-Eric Bemmann. Noch waren die Regenreifen schließlich als Reserveräder dabei. Auf der Verbindungsetappe von der Wertungsprüfung sechs zu sieben tauschten sie die Reifen aus, dennoch verlief die erste Wertungsprüfung im zweiten Durchlauf nicht wie erhofft. Lemke und Bemmann verloren rund 15 Sekunden auf den Erstplatzierten.

In den letzten beiden Wertungsprüfungen griff das Duo aber noch einmal an und fuhr eine Bestzeit ein. Am Ende wurde es denkbar knapp, zum Klassensieg fehlten nur fünf Sekunden, sodass das Team auf Platz zwei in der Klasse RC4 und insgesamt auf einem guten neunten Rang landete. „Wir sind in der Region Nord im DMSB-Rallye-Cup die Meister 2020 der Klasse RC4 geworden und belegten in der Juniorenwertung den dritten Platz. Unsere 'lupenreine Saison' wurde mit dem Meistertitel gekrönt, wir können zu Recht stolz auf uns sein“, freute sich Christian Lemke über das Ergebnis.

Das nächste Rennen folgt am 13. und 14. November. Für Lemke und Bemmann geht es dann zur 2. ADAC RTHB Rallye 70 Hessisches Bergland. „Dort werden wir erneut um den Klassensieg fighten. Wir sind glücklich, dass unser Auto so zuverlässig ist und keinerlei Aussetzer hatte“, sagte Christian Lemke abschließend.