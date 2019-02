Jan Fikiel kam gegen Hohnstorf auf insgesamt 27 Punkte. (Björn Hake)

Achim. Eine 80:92 (46:39)-Niederlage in eigener Halle gegen den TuS Hohnstorf/Elbe mussten die Bezirksoberliga-Basketballer der BG Bierden-Bassen-Achim hinnehmen. „Natürlich sind wir geknickt, denn die Niederlage war vermeidbar. Mit Hohnstorf verbindet uns seit Jahren eine sportliche Rivalität. Gerne hätten wir sie wieder geknackt, aber wir hatten nach dem Seitenwechsel eine Schwächephase, von der wir uns nicht mehr richtig erholt haben“, erklärte Sebastian Stolze.

Bis zum Seitenwechsel hatten die von Mario Mende bestens eingestellten Gastgeber eine knappe Führung herausgespielt. Viele Laufwege und einstudierte Spielsysteme griffen. Dazu lief der Ball sehr gut durch die eigenen Reihen. Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts kam dann ein Bruch ins Spiel der BG BiBA. Aufseiten der Gäste übernahm nun vor allem Ex-Profi Lazar Georgiev immer mehr das Kommando, der trotz der harten Manndeckung von Jan Fikiel immer wieder punktete. „Zudem ist es uns nicht gelungen, den jungen Center des Gegners in den Griff zu bekommen. Immer wieder hat er Rebounds sammeln können und daraus gepunktet“, ärgerte sich Sebastian Stolze. Im Schlussabschnitt gaben die Gastgeber noch einmal alles. Jan Fikiel stach mit starken 27 Punkten heraus. Auch Michael Gill (16 Punkte), Sumir Dixit (14) und Daniel Hartje (12) punktete beachtlich und sorgten dafür, dass der Rückstand zwischenzeitlich auf vier Punkte schmolz. Letztendlich spielten die Gäste ihr Pensum aber souverän zu Ende und nahmen einen Auswärtssieg mit auf die Heimreise.

Schon am Wochenende kann die BG BiBA den Weg zurück in die Erfolgsspur einschlagen. Zunächst steht am Sonnabend (18.30 Uhr) das Punktspiel bei Lesum Vegesack II auf dem Programm. Einen Tag später geht es im Rahmen des Niedersachsenpokals beim TuS Ofen um den Einzug in die nächste Runde. Sebastian Stolze freut sich auf den Doppelpack: „Das wird sicherlich anstrengend, aber da hilft uns unser großer Kader. Wir werden vor allem am Samstag die Spielanteile gut verteilen.“