Verden. Die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller hat ihre Auftaktpleite in der Handball-Oberliga offenbar bestens verdaut. Nach der hohen Niederlage beim Northeimer HC (20:37) besiegte der Nachwuchs aus der Domstadt nun beim ersten Auftritt vor eigenem Anhang den TV Bissendorf-Holte mit 38:29 (21:15).

Wie ausgewechselt habe sich ihre Team präsentiert, freuten sich die HSG-Trainer Niels Blatt, Marco Volmert und Björn Fechner über den Triumph im zweiten Spiel. In der Aller-Weser-hatte die HSG Verden-Aller eine 5:1-Führung bis zur Halbzeitpause auf sechs Tore ausgebaut. Nach Wiederanpfiff zog das Team um Rechtsaußen Nick Volmert (14 Tore) bis auf 35:21 (42.) davon. Neben Linkhänder Volmert trafen Yago von Ahsen und Lasse Metzing am besten für die HSG. Von Ahsen erzielte acht Tore, Metzing sieben. Am Sonnabend, 28. September, geht es für den Oberligisten aus dem Südkreis vor eigenem Anhang gegen den nach zwei Partien noch sieglosen TSV Anderten.