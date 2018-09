Niederlage trotz Führung per Traumtor: Marc Lindenbergs Treffer genügte Riede gegen Hambergen nicht. (Hake)

Gut begonnen, in Führung gegangen, nach und nach immer mehr Fehler begangen und am Ende den Platz als Verlierer verlassen. Aus Sicht des MTV Riede kommt dieser Spielverlauf bekannt vor. In der Vorwoche verlief so die 1:2-Niederlage in der Fußball-Bezirksliga beim TV Oyten. Die Partie gegen den FC Hambergen, die mit 1:3 (1:0) verloren ging, wies nun einige Parallelen auf.

Drei Unterschiede gab es im Vergleich mit der Schlappe in Oyten. Zum einen hatten die Rieder Heimrecht, zum anderen war es das Ergebnis, und zu guter Letzt war der Gegner von einem noch größeren Kaliber. Hambergen feierte den achten Sieg im achten Spiel und thront damit weiter an der Spitze. Riede bleibt hingegen nach neun Partien bei sechs Punkten stehen.

Es hätten aber auch sieben oder neun Zähler sein können, denn bis zur Pause lag der MTV dank eines „Traumtores“ (Hotzan) von Marc Lindenberg in Minute 28 mit 1:0 in Front. „Das war zwar etwas glücklich, aber wir haben das auch gut gespielt und Hambergen kaum Chancen gelassen“, schilderte Riedes Coach. Doch wie schon in Oyten verloren seine Mannen in Hälfte zwei mehr und mehr den Faden. Hotzan bemängelte erneut „zu viele technische Fehler“. „Dadurch machen wir einen starken Gegner noch stärker.“ Und der wusste fortan seine Chancen zu nutzen und stellte binnen zehn Minuten – 63. bis 73. – den Endstand her. „Wir müssen die Fehler abstellen, ansonsten haben wir ein Problem“, endete Hotzans Resümee.